Diana Krall Gelar Konser di Jakarta, Ini Lokasi dan Harga Tiketnya

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Rajawali Indonesia selaku promotor menyampaikan perubahan lokasi konser tunggal Diana Krall yang semula di JIEXPO Theater, Kemayoran, berpindah ke Ciputra Artpreneur, Jl. Prof DR Satrio No 1 Kav 3-5 Kuningan, Karet, Jakarta Selatan 12940.

Tovic Raharja selaku CEO Rajawali Indonesia menyampaikan, “Dikarenakan kondisi tidak terduga dan diluar kuasa kami, lokasi untuk konser Diana Krall kami pindahkan ke tempat yang baru. Lokasi yang baru ini (Ciputra Artpreneur) berada di pusat kota, kami harap penonton dapat lebih nyaman serta lebih mudah mengakses lokasi konser Diana Krall yang baru ini.”

Tiket penonton yang sudah pernah diterima melalui email saat pembelian sebelum tanggal 26 April 2024, tetap dapat digunakan sesuai jadwal pertunjukan dengan kategori tiket tetap sama pada saat pembelian sebelumnya di Traveloka.com. “Untuk tanggal pelaksanaannya tetap, yaitu masih di hari Sabtu, 4 Mei 2024. Untuk open gate akan dimulai jam 6 sore dan pertunjukan akan dimulai jam 8 malam.” tambah Tovic.

Tovic menambahkan, “Tidak terasa tanggal pertunjukan sudah dekat, kerinduan untuk bisa bertemu dan menyaksikan penampilan The Queen of Jazz besok rasanya sudah tidak terbendung lagi. Kami harap semua penonton yang nanti hadir bisa mendapatkan pengalaman indah yang tak terlupakan bersama Diana Krall di Ciputra Artpreneur besok.”

Diana Krall adalah satu-satunya penyanyi jazz yang memiliki delapan album debut di puncak tangga lagu Billboard Jazz Albums. Hingga saat ini, album-albumnya telah meraih dua GRAMMY® Awards, sepuluh Juno® Awards dan telah memperoleh sembilan album Gold, tiga Platinum, dan tujuh album multi-Platinum.

Album When I Look in Your Eyes yang dirilis tahun 1999 menghabiskan 52 minggu yang belum pernah terjadi sebelumnya di posisi #1 di tangga lagu Jazz Billboard dan memenangkan dua GRAMMY® Awards, serta meraih Platinum di AS dan Kanada.

Rilisan terbarunya, This Dream Of You, mendapat pujian kritis dari penggemar dan pers. Seni unik Krall melampaui gaya musik apa pun dan menjadikannya salah satu seniman paling dikenal di zaman kita. Seperti yang baru-baru ini dicatat oleh The New York Times, “a voice at once cool and sultry, wielded with a rhythmic sophistication.”

Konser tunggal “Diana Krall - Live in Jakarta 2024” akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 4 Mei 2024 di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Penjualan tiket masih tersedia di www.dianakralljakarta.com .

Kategori Tiket Tiket Harga Bronze Rp850.000 Silver Rp1.500.000 Gold Rp3.000.000 Platinum Rp4.000.000 Diamond Rp5.500.000 VIP Rp15.000.000

Seluruh kategori tiket ini adalah duduk dengan nomor kursi dan harga yang tercantum belum termasuk pajak dan biaya admin.

“Dengan lokasi yang baru dan lebih intimate maka kapasitasnya pun juga tentunya semakin terbatas. Saat ini kuota penonton sudah menipis, saya harap kita semua bisa segera berjumpa untuk menikmati konser tunggal Diana Krall di Ciputra Artpreneur. Segera beli dan jangan sampai kehabisan ya!” Tutup Tovic.

Konser ini terhubung dengan instagram, facebook, twitter X, tiktok @rajawaliindonesia dan website resmi Diana Krall dan Rajawali Indonesia. Informasi selengkapnya terkait acara ini dapat kunjungi www.dianakralljakarta.com dan hotline 082226664344.

