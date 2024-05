Laufey Bawa Kejutan Spesial di Hari Pertama Java Jazz Festival 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Penyanyi Laufey berhasil memukau para penonton di hari pertama Java Jazz Festival 2024.

Pada hari pertama, Laufey tampil di panggung Tehbotol Sosro Hall pukul 19.30-20.45 WIB. Adapun, rencananya Laufey akan tampil dua hari dalammgelaran ini.

Sepanjang penampilannya, Laufey menghibur para penonton dengan lagu-lagunya yang juga sempat viral seperti "Let You Break My Heart Again", "Misty", dan " Falling Behind".

Dia turut menampilkan lagu yang terinspirasi dari ucapan sang nenek, "Dreamer". Lagu tersebut baru sekali dia tampilkan di depan kamera.

"Dreamer saya tulis untuk menjawab nenek yang terus bertanya apa aku sudah punya pacar? Aku bekerja keras, tidak sempat punya pacar, aku ingin tunjukkan aku mandiri, seorang perempuan yang sedang mengejar mimpinya," ujarnya.

Pada pertunjukan kali ini, Laufey menyanyikan lebih dari 10 lagu. Pada saat menyanyikan lagu "I Wish You Love", dia turut mengajak para penonton bernyanyi.

Laufey kemudian menutup penampilannya sebuah kejutan, membawa saidara kembarnya ke atas panggung dan memainkan biola untuk lagu "From The Start".

Dia masih akan tampil di hari kedua Java Jazz Festival 2024, Sabtu (25/5/2024). Java Jazz Festival tahun ini digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, selama 3 hari, dimulai 24-26 Mei 2024.

