Trailer Venom 3: The Last Dance Rilis, Tom Hardy Gagal Bertemu Spider-Man

Bisnis.com, JAKARTA - Sony Pictures telah merilis trailer pertama untuk Venom 3 yang berjudul The Last Dance.

Film ini nampaknya akan menjadi bab terakhir dari trilogi simbiote Tom Hardy yang dimulai pada tahun 2018.

Melansir dari Screentrant, film ini menampilkan Eddie Brock dan Venom sebagai buronan. Venom 3 akan dirilis pada bulan Oktober.

Melihat dari awal trailernya, Venom: The Last Dance memperlihatkan Eddie Brock (Tom Hardy) mengenakan pakaian yang sama dengan yang dia kenakan di Venom: Let There Be Carnage dan di Spider-Man: No Way Home ketika dia secara tidak sengaja dipindahkan ke MCU berkat mantra Dokter Strange yang gagal.

Namun sebelum bisa bertemu dengan Spider-Man (Tom Holland) Eddie dan simbiote-nya malah dikirim kembali berkat mantra baru yang diucapkan oleh Strange seperti yang terlihat di post-credit No Way Home.

Trailer ini juga menampilkan pandangan pertama karakter polisi yang diperankan oleh Juno Temple dan Chiwetel Ejiofor, yang tampaknya sedang memburu Brock dan Venom. Selain itu, symbiote baru dari dunia asal Venom juga akan mengincar mereka berdua.

Sebelumnya, Venom: The Last Dance diumumkan pada acara CinemaCon 2022 dan akan menjadi film kelima dalam Spider-Man Universe milik Sony, serta film ketiga dan terakhir dari trilogi Venom.

