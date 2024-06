Jadwal Konser Jakarta Fair 2024 Pekan Kedua, Ada Fiersa Besari sampai Tipe X

Bisnis.com, JAKARTA — Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2024 memasuki penyelenggaraan pekan kedua. Konser yang digelar semakin seru bersama musisi-musisi favorit.

Memasuki pekan kedua perhelatannya sejak digelar pada Rabu (12/6/2024), sederet musisi top Indonesia dijadwalkan tampil di panggung utama konser musik untuk menghibur para pengunjung yang datang.

Panggung konser musik merupakan salah satu ciri khas yang selalu ada saat hajatan Jakarta Fair tiba. Salah satu keunikan konser musik Jakarta Fair yakni menampilkan sajian musik lintas genre, mulai dari Rock, Pop, Jazz, Balad, Dangdut, Koplo, Reggae, Alternative, hingga musik punk.

Tahun ini, konser musik Jakarta Fair setiap hari kecuali saat malam takbiran Iduladha, Minggu (16/6/2024).

Untuk pekan kedua ini, sederet musisi bakal tampil memeriahkan pekan kedua Jakarta Fair 2024. Diantaranya For Revenge, Last Child, Fiersa Besari, The Adams, The Sigit, The Upstairs, Fourtwnty, hingga Tipe X.

Khusus hari Jumat (21/6/2024), acara juga akan semakin meriah lantaran memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 DKI Jakarta. Beragam sajian hiburan akan memeriahkan perayaan HUT DKI, salah satunya 'Malam Muda-Mudi'.

'Malam Muda-mudi' sendiri merupakan tradisi yang sudah melekat sejak lama kepada warga Jakarta setiap HUT DKI Jakarta tiba.

Berikut ini Line Up pekan kedua (17 - 23 Juni) Jakarta Fair 2024:

1. Senin (17/6/2024)

- For Revenge

- Rebellion Rose

- Narra

2. Selasa (18/6/2024)

- Last Child

- NIEL

- D'Nineteen

3. Rabu (19/6/2024)

- Fiersa Besari

- Rachun

4. Kamis (20/6/2024)

- Gildcoustic

- MR. Jono Joni

5. Jumat (21/6/2024)

- The Adams

- The Sigit

- The Upstairs

6. Sabtu (22/6/2024)

- Fourtwnty

- ENAU

- 2/15 Band

7. Minggu (23/6/2024)

- Tipe X

- Monkey Boots

- Feeling High

Selain itu, lantaran hari ini, Selasa (18/6/2024) masih masuk dalam periode libur Iduladha, Jakarta Fair dibuka lebih awal mulai pukul 10.00

Berikut ini jam buka pameran Jakarta Fair Kemayoran 2024 periode Idul Adha:

- Malam Takbiran (16 Juni): 10.00 - 19.00 WIB

- Iduladha (17 Juni): 14.00 - 22.00 WIB

- Libur bersama Iduladha (18 Juni): 10.00 - 22.00 WIB

Sementara itu, pada hari biasa Jakarta Fair dibuka dengan jadwal berikut ini:

mat: 15.30 - 22.00 WIB

- Senin - Jumat: 15.30 - 22.00 WIB

- Sabtu dan Minggu: 10.00 - 22.00 WIB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel