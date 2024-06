Bruno Mars Bakal Gelar Konser di Jakarta September 2024, Cek Jadwal Penjualan Tiketnya!

Bisnis.com, JAKARTA -- Setelah melewatkan Indonesia pada turnya Maret lalu, penyanyi solo Bruno Mars mengumumkan remi bakal tampil di Jakarta Indonesia.

Mengutip unggahan promotornya, PK Entertainment di Instagram, Bruno Mars dipastikan bakal tampil di Jakarta selama 2 hari pada 13 dan 14 September 2024 di Jakarta International Stadium.

Tiket konser pelantun "Versace on the Floor" itu nakal mulai dijual pada 27 Juni pukul 10.00 WIB sampai dengan 28 Juni 2024 oukkul 23.59 WIB melalui aplikasi Livin' by Mandiri.

Sementara, penjualan tiket konser reguler akan dijual melalui website brunomarsinjakarta.com pada 29 Juni 2024 mulai pukul 10.00 WIB.

Selain tiket biasa, promotor juga akan menyiapkan paket VIP namun belum jelas terkait detailnya. Harga tiket juga belum dirilis.

Namun, berkaca pada konser Bruno Mars sebelumnya di Singapura, harga tiketnya dijual mulai dari harga termurah Rp1,9 juta sampai dengan Rp6,9 juta untuk kategori VIP.

Sementara itu, di Bangkok, Thailand jauh lebih murah, mulai dari Rp869.000 sampai dengan Rp4,91jutaan.

