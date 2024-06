Lagu Berjudul Sialan Buat Penonton Histeris di Allo Bank Festival 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Allo Bank Festival kembali hadir dengan menampilkan artis fenomenal yang siap mengajak warga Jakarta bernyanyi bersama. Acara yang digelar pada tanggal 21-22 Juni 2024 ini bertempatan di Istora Senayan Jakarta.

Panggung yang tersedia di outdoor dan indoor ini, diisi dengan artis berbeda dengan konsep festival. Di tengah cuaca yang terik, Juicy Luicy dan Adrian Khalif berhasil membuat histeris dengan membawakan lagu fenomenal dengan judul “Sialan”.

Sialan merupakan lagu ciptaan Denis Ligia, Iqbal Siregar, Faishal M Fasya, dan Mohammed Kamga. Lagu yang menceritakan kisah seseorang yang gagal move on ini sangat related dengan kisah percintaan yang sering terjadi saat ini.

Sebelumnya, lagu ini sempat trending di Youtube dengan melakukan kolaborasi bersama Mahalini hingga tembus 14 juta penonton. Perpaduan suara yang lembut dan nada yang indah membuat para penggemar menunggu lagu tersebut untuk dinyanyikan secara live.

Juicy Luicy mengisi penampilan di outdoor prime stage bersama dengan jajaran artis lainnya seperti Sal Priadi, Fiersa Besari, J-ROCKS, Tipe- X, Vierratale, dan Maliq & D'essentials.

Lagu “Sialan” dibawakan terakhir untuk mengajak para penggemar menggalau bersama dengan melampiaskan seluruh amarah dan keluh kesah selama proses move on berlangsung. Band tersebut juga membawakan lagu hits lainnya seperti Mawar Jingga, Tampar, Tanpa Tergesa, Hahaha, dan masih banyak lainnya.

Vokalis Juicy Luicy yang akrab disapa “Uan” berhasil menyita perhatian para kaum hawa. Pria yang berusia 32 tahun ini selalu menggoda para penggemar dan memberikan kode untuk segera melakukan move on dari para mantan. Dalam penampilannya Uan mengatakan “Saya doain, insyaAllah kalian semua berhasil move on,” ungkapnya. Para penonton sontak histeris dan berteriak “Aamiin” untuk menanggapi perkataan yang disampaikan oleh Uan.

Lagu-lagu yang dimiliki oleh Juicy Luicy selalu menceritakan kisah perjalanan move on, beda agama, dan menjadi second choice dalam setiap hubungan. Hal ini yang membuat para penonton memilih untuk mendengarkan lagu-lagu tersebut untuk menemani proses berjalannya move on dari hubungan masa lalu. Sebagian penonton merasakan masa-masa tersulit saat melakukan move on dapat dilalui dengan mendengarkan lagu Juicy Luicy setiap hari.

Saat Juicy Luicy tampil, para penonton langsung bergerak maju ke depan mengambil posisi aman untuk bernyanyi bersama dengan orang-orang terdekat seperti kerabat, teman, maupun kekasih.

Cuaca yang terik dan panas tidak menjadi penghalang bagi para penonton untuk stay dan menanti kemeriahan acara musik tersebut. Terbukti dengan jelas bahwa acara tersebut tidak hanya dipenuhi oleh kaum perempuan saja, melainkan dipenuhi oleh kaum laki-laki yang ingin merasakan sensasi galau bersama-sama.

Dalam pantauan kamera yang tersorot di layar panggung, para penonton terlihat sangat mendalami lirik dan alunan musik dari lagu “Sialan”.

Ekspresi yang paling terlihat adalah menyanyi dengan memejamkan mata seakan-akan semua makna dari lagu tersebut menggambarkan kisah kesedihan secara nyata. Namun dibalik rasa sedih tersebut, para penonton tetap tersenyum bahagia karena dapat melihat kemegahan dan keseruan acara Allo Bank Festival 2024 dengan lantunan lagu dari Juicy Luicy.

Pesan yang disampaikan oleh vokalis band tersebut adalah, proses move on memang tidak mudah untuk dilakukan setelah mengingat seluruh kenangan yang terjalin indah semasa menjalin hubungan.

Namun, hidup akan terus berjalan dengan baik ketika Anda berhasil berdamai dengan masa lalu tersebut. Sama halnya dengan makna dari lagu “Sialan” yang mencoba untuk bangkit atas keterpurukan perjalanan menuju move on. Lagu ini dapat Anda putar untuk menemani keseharian dalam bekerja, belajar, maupun perjalanan menuju rumah setelah beraktivitas. (Maharani Dwi Puspita Sari)

