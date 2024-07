Ini Dia Rekomendasi Film Studio Ghibli untuk Menemani Akhir Pekan Kamu

Bisnis.com, JAKARTA – Menonton film menjadi salah satu cara untuk melepaskan penat di akhir pekan seteleh beraktivitas seminggu penuh.

Jika Anda bosan dengan film Hollywood, salah satu rumah produksi film animasi ternama asal Jepang, Studio Ghibli, memiliki beberapa film yang bisa menjadi pilihan Anda untuk menontonnya bersama keluarga.

Dilansir dari Studio Ghibli Movies, ini dia rekomendasi film Studio Ghibli yang cocok untuk menemani akhir pekan kamu:

1. Spirited Away (2001)

“Spirited Away” menjadi salah satu karya terbaik Hayao Miyazaki selaku legenda hidup di dunia Studio Ghibli. Film yang memperkenalkan cerita rakyat Shinto Jepang ini dapat menjadi pilihan yang cocok untuk ditonton bersama keluarga.

Film berdurasi 125 menit ini menceritakan kisah seorang gadis muda, Chihiro, yang terperangkap dalam dunia roh yang aneh. Keadaan semakin memburuk ketika orang tuanya mengalami perubahan misterius.

Dalam drama keluarga fantasi ini, Chihiro harus mengumpulkan keberanian untuk membebaskan keluarganya. Apakah ia akan berhasil? Atau justru akan terjebak dalam dunia roh selamanya?

2. Kiki’s Delivery Service (1989)

Masih dengan Hayao Miyazaki sebagai sutradara, film keluarga selanjutnya berjudul “Kiki’s Delivery Service”. Jika Anda menyukai film tentang pencarian jati diri–tetapi dengan penyampaian yang ringan dan menyenangkan–film ini cocok untuk Anda dan keluarga.

Dengan tema fantasi, film ini berfokus pada Kiki, seorang penyihir muda yang harus mencari nafkah di sebuah kota baru–untuk menjalani tahun wajib hidup mandiri.

Berbekal sapu terbang ajaibnya, Kiki menjalankan usaha pengirimannya sendiri. Kiki menghadapi berbagai rintangan, salah satunya adalah kesulitan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Film dengan durasi 103 menit ini relatif ringan dan memiliki karakter utama perempuan yang kuat, sehingga sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga selama akhir pekan.

3. My Neighbour Totoro (1988)

Mundur satu tahun dari film “Kiki’s Delivery Service”, Studio Ghibli masih memiliki film lainnya yang sangat khas. Film itu berjudul “My Neighbour Totoro”, yang juga disutradarai oleh Hayao Miyazaki. Film ini menjadi khas karena salah satu karakternya, Totoro, menjadi maskot dari logo Studio Ghibli sendiri.

Meskipun sudah lebih dari 30 tahun dibuat, film ini masih menjadi favorit di kalangan penggemar Studio Ghibli. Dengan durasi 86 menit, film ini menghadirkan cerita fantasi yang ringan dan menenangkan.

“My Neighbour Totoro” bercerita tentang dua saudara perempuan yang pindah ke pedesaan bersama ayah mereka agar lebih dekat dengan ibu mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka menemukan pepohonan di sekitar rumah mereka dihuni oleh roh magis hutan, Totoro. Saat si bungsu hilang, sang kakak meminta bantuan Totoro untuk menemukannya.

Tak hanya berfokus pada unsur fantasinya saja, film ini juga menghadirkan hubungan antara saudara yang sangat hangat.

4. Porco Rosso (1992)

Hayao Miyazaki kali ini menceritakan kisah seorang pilot babi melalui film “Porco Rosso”. Dalam film animasi keenamnya ini, Hayao memperkenalkan Anda pada jagoan tempur Perang Dunia I Italia, Porco Rosso, yang kini hidup sebagai pemburu hadiah dengan memburu para “bajak laut udara” di Laut Adriatik. Rosso telah diberi kutukan yang mengubah kepalanya menjadi kepala babi.

Film ini cocok jika Anda menginginkan sesuatu yang sedikit lebih gelap dan lebih berorientasi pada adegan laga. “Porco Rosso” merupakan film komedi, tetapi juga menampilkan kekerasan senjata dan fasisme, sehingga cocok untuk orang dewasa dan anak-anak di atas 13 tahun. Dengan durasi 93 menit, Porco Rosso siap menemani Anda dan keluarga terbang tinggi dengan pesawat merahnya.

5. Howl’s Moving Castle (2004)

Film ini bercerita tentang seorang perempuan muda pemalu, Sophie, yang dikutuk menjadi tua oleh seorang penyihir pendendam. Satu-satunya cara untuk mematahkan mantranya ada pada seorang penyihir tampan dan manja, Howl. Sophie pun tinggal di kastil yang dapat bergerak bersama dengan Howl dan beberapa teman lainnya.

Dalam durasi kurang lebih 2 jam ini, Hayao Miyazaki menghadirkan banyak petualangan dan keajaiban untuk menyenangkan penggemarnya yang lebih muda. Film ini juga membawa pesan anti-perang yang juga dapat diterima oleh penonton yang lebih tua.

Film-film tersebut dapat Anda saksikan pada platform Netflix. Selain film yang ada pada daftar tersebut, Studio Ghibli masih memiliki beberapa film keluarga lainnya, seperti Ponyo, Whisper of the Heart, The Cat Returns, dan masih banyak lagi. (Rafi Abid Wibisono)