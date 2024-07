Rute DAMRI Makassar - Palu, Ini Jadwal dan Tarifnya

Bisnis.com, JAKARTA -- Damri menyediakan penghubung Pulau Sulawesi melalui layanan Makassar-Palu.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan menjelaskan dengan adanya layanan ini, maka mobilitas antara Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi semakin mudah.

Layanan AKAP Trans Sulawesi Damri juga menghubungkan kota-kota lainnya di Pulau Sulawesi.

“Adapun layanan Makassar-Palu PP kami melewati Makassar, Pare-Pare, Mamuju, Pasangkayu, dan Terminal Tipo Palu PP,” jelasnya melalui keterangan resmi, Sabtu (13/7/2024)

Layanan ini beroperasi setiap hari dari Pool DAMRI Makassar pukul 16.00 WITA dan dari Terminal Tipo Palu pukul 09.00 WITA, layanan ini memiliki tarif Rp360.000 dengan durasi perjalanan sekitar 23 jam.

Damri melayani rute Makassar-Palu PP dengan bus yang telah melewati pemeriksaan keamanan rutin guna menjamin perjalanan yang aman. Selain itu, bus DAMRI juga dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti air conditioning dan reclining seat yang akan menambah kenyamanan perjalanan pelanggan.

Masyarakat yang ingin menggunakan layanan tersebut dapat melakukan pemesanan tiket secara online melalui Damri Apps dan on the spot di titik keberangkatan awal dengan transaksi cashless via QRIS, Emoney, Debit Card, atau Credit Card.

“Kami berharap bahwa layanan Trans Sulawesi kami ini dapat berkontribusi terhadap mobilitas dan peningkatan perekonomian di Pulau Sulawesi,” tekannya.