Indomie jadi Mi Instan Pilihan Teratas Kantar

Bisnis.com, JAKARTA - Indomie, mi instan produksi PT Indofood kembali dinobatkan sebagai The Most Chosen Instant Noodle Brand in the World berdasarkan Kantar Brand Foodprint Report Edisi 2024.

Kantar Brand Footprint merupakan studi komprehensif terhadap merek FMCG di seluruh dunia, termasuk pemeringkatan tahunan The Most Chosen FMCG Brands.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan pengukuran Consumer Reach Points (CRP), yang didasarkan pada populasi, penetrasi pasar dan pilihan konsumen, untuk memeringkatkan merek-merek yang paling dipilih di seluruh dunia.

Lingkup studi meliputi 62 negara yang tersebar di 5 benua dan mencakup 76% populasi dunia serta melibatkan lebih dari 42.800 merek yang menjadi pilihan konsumen.

Indomie berhasil menempati urutan pertama untuk kategori mi instan berdasarkan pengukuran Consumer Reach Points (CRP) dari studi Kantar Global.

Selain itu Indomie juga dinobatkan sebagai The Most Chosen FMCG Brand di South East Asia dan Indonesia, serta menjadi The Most Chosen Food Brand di Indonesia.

Baca Juga Jurus Anthoni Salim Kala Laba Bersih Produsen Indomie ICBP Turun Kuartal I/2024

Direktur Indofood CBP, Taufik Wiraatmadja menyampaikan, Indomie, sudah melayani konsumen selama 50 tahun dan tersedia di lebih dari 100 negara dengan brand equity yang kuat.

"Kami juga memastikan ketersediaan produk di seluruh saluran distribusi dan perdagangan baik outlet tradisional maupun modern. Harapannya, Indomie bisa tetap menjadi pilihan utama konsumen Indonesia dan dunia.” ujarnya.



“Kami bersyukur dan mengapresiasi konsumen yang telah memilih Indomie dan Indofood sebagai merek-merek kepercayaannya. Ini menjadi motivasi kami untuk terus menghadirkan produk-produk yang berkualitas, sesuai dengan selera dan kesukaan masyarakat Indonesia dan dunia,” ujarnya.