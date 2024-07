Inside Out 2 Jadi Film Animasi dengan Pendapatan Tertinggi Sepanjang Masa

Bisnis.com, JAKARTA — Disney dan Pixar Inside Out 2 menjadi film animasi dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa, dengan penjualan box office lebih dari US$1,4 miliar, bila dikonversi dengan kurs Rp16.000 per dolar, maka setara dengan Rp22,4 triliun sejak dirilis bulan lalu.

Forbes melansir, film "Inside Out 2" telah meraup lebih dari US$1,4 miliar di seluruh dunia, termasuk lebih dari US$600 juta di AS pada hanya dalam waktu enam minggu, “Inside Out 2” telah meraup $1,46 miliar, termasuk $861 juta secara internasional dan US$601 juta di AS.

Sekuel animasi yang dibintangi Amy Poehler, Maya Hawke, Phyllis Smith, Lewis Black, dan Tony Hale itu telah melampaui “Frozen II” yang terakhir dirilis pada 2019 dengan capaian US$1,45 miliar, “The Super Mario Bros. Movie” pada 2023 yang meraup US$1,36 miliar, dan “Frozen” pada 2013 mengantongi US$1,29 miliar.

“Inside Out 2,” sekuel Pixar tentang emosi dalam benak bintang hoki remaja Riley, menjadi film pertama pada 2024 yang mencapai angka US$1 miliar yang begitu dinantikan secara global pada akhir bulan lalu, setelah 19 hari tayang di bioskop.

Dua pekan kemudian, film animasi tersebut menjadi film terlaris Pixar, melampaui pendahulunya (US$857,6 juta di seluruh dunia), serta serangkaian sekuelnya, termasuk “Incredibles 2” (US$1,2 miliar), “Toy Story 4” (US$1,1 miliar). ), “Toy Story 3” (US$1,1 miliar) dan “Finding Dory” (US$1 miliar).

Bahkan dengan segelintir film laris musim panas ini, pada 2024 ini sebagian besar film yang tidak masuk dalam box office, mungkin yang paling mengecewakan di antara film-film tersebut adalah spin-off “Spider-Man” yang mendapat ulasan buruk, “Madame Web,” yang menghasilkan pendapatan mengecewakan sebesar US$100,3 juta di seluruh dunia dan hanya US$43,8 juta di AS.

Buruknya penayangan di bioskop terjadi ketika Hollywood terus terhuyung-huyung akibat penutupan era COVID dan ketika platform streaming semakin banyak merilis film layar lebar untuk ditonton penonton dalam kenyamanan rumah mereka sendiri.

Selain itu yang terburuk dari yang terburuk tahun ini di antara rilisan luas (setidaknya 3.000 bioskop) sejauh ini adalah komedi-horor “Lisa Frankenstein,” yang meraup US$9,9 juta di seluruh dunia.