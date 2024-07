Deretan Fakta Film "Deadpool & Wolverine", Tayang Mulai 24 Juli

Bisnis.com, JAKARTA – Film ketiga Deadpool yang berjudul “Deadpool & Wolverine” sudah dapat Anda saksikan di bioskop kesayangan Anda mulai tanggal 24 Juli 2024. Film yang disutradarai Shawn Levy di bawah naungan Marvel Studios ini akan menyajikan banyak kejutan bagi para penontonnya.

Namun, tahukah Anda bahwa film ini menjadi film pertama Marvel Cinematic Universe (MCU) yang tidak ditujukan untuk anak-anak? Atau tahukah Anda bahwa trailer film ini mendapatkan banyak sekali penonton dalam 24 jam pertamanya dirilis?

Dilansir dari IMDb, berikut deretan fakta tentang film “Deadpool & Wolverine”:

1. Kembalinya Hugh Jackman untuk memerankan karakter Wolverine

Sebelumnya, Hugh Jackman mengatakan bahwa film Logan (2017) akan menjadi panggung terakhirnya untuk memerankan karakter Wolverine. Namun, kini Hugh kembali dengan alasan “hanya ingin melakukannya”. Film ini sekaligus menjadi film kesepuluh Hugh dalam memerankan Wolverine, setelah X-Men (2000), X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men Origins: Wolverine (2009), X-Men: First Class (2011), The Wolverine (2013), X-Men: Days of Future Past (2014), X-Men: Apocalypse (2016), dan Logan (2017).

2. Kostum khas Wolverine akhirnya muncul

Dalam sembilan film live-action sebelumnya, kostum khas Wolverine–yang berwarna kuning biru–tidak pernah dimunculkan. Sejak penampilan pertamanya, terhitung lebih dari dua dekade para penggemar menunggunya, termasuk sang sutradara. Menurut Shawn, dirinya ingin setidaknya sekali dalam seumur hidup untuk menampilkan kostum tersebut. Hugh juga merasa bahwa keputusan tersebut sangatlah tepat.

3. Film pertama MCU yang memiliki rating usia R

Pada tahun 2018, hak semua film X-Men–termasuk Deadpool–dikembalikan ke Marvel Studios, setelah Disney mengakuisisi 20th Century Fox. Marvel Studios pun mengonfirmasi bahwa film ini akan menjadi film pertama MCU yang diberi rating R (Restricted), yang ditujukan untuk penonton berusia 17 tahun ke atas. Meskipun begitu, Ryan Reynolds–pemeran Deadpool–menunjukkan film tersebut pada putrinya yang berusia 9 tahun dan ibunya yang berusia 70 tahun. Menurut Ryan, mereka berdua menyukainya.

4. Satu-satunya film MCU di tahun 2024

Sebelumnya, Marvel harus mengalami pekerjaan yang tersendat, imbas dari adanya pemogokan kerja yang dilakukan oleh para karyawannya. Akibatnya, dua film MCU yaitu “Captain America: Brave New World” dan “Blade” harus ditunda hingga tahun 2025. Hal tersebut menjadikan “Deadpool & Wolverine” satu-satunya film yang mereka produksi pada tahun 2024. Fenomena “satu tahun satu film” ini menjadi yang kedua, setelah sebelumnya film “The Avengers” menjadi satu-satunya film MCU yang tayang pada tahun 2012.

5. Trailer-nya mendapatkan banyak penonton*

Film “Deadpool & Wolverine” ini memang memberikan banyak kejutan dalam filmnya. Maka dari itu, tak heran jika film maupun trailer-nya sangat ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar. Trailer pertama film ini telah ditonton sebanyak 365 juta kali dalam 24 jam pertama. Hal tersebut melebihi jumlah yang didapatkan film “Spider-Man: No Way Home” dengan 355 juta penayangan.

6. Karakter yang dinanti-nanti*

Salah satu unsur kejutan yang diberikan film ini datang dari komposisi para pemerannya. Jennifer Garner akan kembali memerankan karakter Elektra, setelah sebelumnya memerankannya pada Daredevil (2003) dan Elektra (2005). Selain itu, karakter Pyro juga kembali muncul dan diperankan oleh Aaron Stanford. Uniknya, kali ini Pyro akan menggunakan kostum dengan warna merah dan kuning, sesuai dengan kostum versi komiknya.

Para penggemar juga berspekulasi bahwa Ben Affleck akan kembali memerankan Daredevil karena dirinya terlihat di lokasi syuting pada bulan Juni 2023 lalu. Mereka juga berharap bahwa Taylor Swift akan muncul dalam film tersebut–setelah Taylor tertangkap tengah menonton pertandingan rugby bersama Shawn Levy dan para pemeran film ini. (Rafi Abid Wibisono)