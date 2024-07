Waduh! Episode Final House of The Dragon 2 Bocor di TikTok, Kok Bisa?

Bisnis.com, JAKARTA - Potongan adegan episode final House of The Dragon telah bocor di media social TikTok dan Twitter.

Pada Selasa (30/7) malam, potongan adegan final House of The Dragon menjadi perbincangan banyak penggemar.

Melansir Variety, sebuah akun TikTok terlihat memposting 14 video cuplikan dengan durasi sekitar 30 menit dari final yang belum dirilis.

Video tersebut kemudian telah ditonton sekitar 50.000 hingga 100.000 kali. Sekitar tiga jam setelah video tersebut diposting, akun TikTok diblokir, tetapi video tersebut telah masuk ke Twitter/X dan Reddit.

Hingga saat ini, belum diketahui siapa oknum penyebar potongan final House of The Dragon tersebut.

Bahkan pertanyaan muncul, bagaimana cara orang tersebut bisa mendapat potongan episode final tersebut.

Kebocoran ini ternyata bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, musim pertama House of The Dragon juga mengalami hal yang sama.

Sebelumnya pada Episode 7 "The Red Sowing" House of The Dragon Season 2, Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) mulai mencari para penunggang baru untuk naga-naganya.

Di sisi lain, Daemon Targaryen (Matt Smith) berkumpul dengan para pemimpin Riverlands di Harrenhal.

Daemon berusaha mengumpulan pasukan, di mana di saat yang sama juga mendapat tekanan dari Oscar Tully.

Oscar pun masih memegang prinsip dan janji Riverlands untuk setia pada mendiang Raja Viserys bahwa Rhaenyra merupakan penerus takhta yang sah.