Gaji Robert Downey Jr di MCU Disinyalir Naik, Bisa Tembus Rp2 Triliun?

Bisnis.com, JAKARTA - Robert Downey Jr Kembali ke Marvel Cinematic Universe (MCU) sebagai Doctor Doom.

Setelah kematiannya di Avengers: Endgame (2019), dirinya dinilai tak akan Kembali lagi.

Namun Marvel memberikan kejutan dengan menghadirkan Kembali Robert Downey Jr sebagai villain, yang ceritanya berkaitan dengan para tokoh Fantastic Four.

Hubungan antara Robert Downey Jr dan Marvel sangat lengket. Aktor ini bahkan berhasil menempati deretan actor paling kaya karena penghasilannya di MCU.

Melansir laporan Celebrity Net Worth, RDJ dan Marvel sudah menjalin kerja sama yang erat sejak perilisan film Iron Man pertama pada 2008.

Perannya sebagai Iron Man dalam film waralaba MCU berhasi membuat RDJ memupuk gaji US$ 345,5 juta atau setara dengan Rp 5,62 triliun (kurs Rp 16.280 per dolar AS) untuk semua perannya.

Pada Iron Man (2008), RDJ dibayar US$ 500.000 atau sekitar Rp8,14 miliar. Gajinya terus naik dari tahun ke tahun, hingga akhirnya di film Avengers: Endgame (2019), ia berhasil mendapat gaji sebesar US$75 juta atau Rp1,22 triliun.

Dengan kembalinya ia ke Marvel, disinyalir gaji yang diberikan pun akan lebih fantastis lagi.

Dilansir dari Variety, Marvel Studios harus memberikan gaji RJD lebih banyak dari sutradara dan staff lain.

Diketahui bahwa sutradara Russo Brothers yang menangani Doomsday dan Secret Wars, mendapat uang hingga US$80 juta (sekitar Rp1,3 triliun).

Otomatis RJD akan mendapat gaji lebih dari US$80 juta untuk perannya sebagai Doctor Doom. Meskipun belum bisa dipastikan, namun ada kemungkinan bawa RJD akan membawa pulang uang sekitar lebih dari US$ 100 juta dolar (sekitar Rp1,6 triliun).

Pemeran Iron Man ini juga akan mendapat fasilitas terbaik dari Marvel, yakni jet pribadi, keamanan khusus, dan perkemahan karavan.