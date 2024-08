Peneliti Sebut TAR Jadi Penyebab Masalah Kesehatan dari Merokok

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti dan akademisi asal Italia menyebut masalah kesehatan dari merokok berasal dari TAR yang muncul dari proses pembakaran.

Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Catania dan Pendiri dari The Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR), Riccardo Polosa mengatakan penyebab dampak kesehatan dari merokok sebenarnya disebabkan oleh pembakaran yang menghasilkan TAR, bukan zat nikotin itu sendiri.

"Produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan, lebih rendah risiko karena tidak melalui proses pembakaran," kata Polosa dalam keterangannya, dikutip Senin (5/8/2024).

Baca Juga Heru Budi Ancam Cabut KJP Bagi Pelajar yang Merokok

Menurutnya, penggunaan dari kedua produk tersebut tidak menghasilkan TAR yang menjadi penyebab masalah kesehatan yang terkait dengan merokok.

Adapun, Universitas Catania menggandeng Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk melakukan kolaborasi kajian ilmiah soal konsep pengurangan bahaya (harm reduction) pada penggunaan tembakau.

Hasil dari kolaborasi riset itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam upaya menekan prevalensi merokok di Indonesia.

Baca Juga Jual Rokok Eceran Dilarang, Pendapatan Warung Kelontong hingga Kaki Lima Terancam

"Alternatif ini mewakili cara untuk menghindari konsekuensi dari pembakaran yang berbahaya dan berkontribusi terhadap pengurangan risiko akibat merokok,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar FKG Unpad, Amaliya mengatakan konsep harm reduction sangat relevan dengan kesehatan gigi dan mulut, terutama dampak dari kebiasaan merokok.

"Hal ini disebabkan perokok menghisap rokok dimulai melalui mulut, dan hisapannya menyebar ke gigi dan rongga mulut," ujarnya.

Menurutnya, implementasi konsep harm reduction telah terbukti mampu meminimalkan zat-zat berbahaya yang diperkuat dengan hasil studi klinis FKG Unpad bertajuk ‘Nikotin dan Respon Gusi Pada Pengguna Vape vs Perokok Saat Mengalami Peradangan Gusi Buatan’ yang dipublikasikan pada 2021.

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat sejauh mana gusi merespons bakteri. Hasilnya, para pengguna produk tembakau alternatif yang telah beralih dari rokok menunjukkan respons yang baik terhadap akumulasi plak atau infeksi bakteri serupa dengan yang dialami non-perokok.

Latar belakang tersebut mendorong FKG Unpad dan CoEHAR Universitas Catania melakukan kolaborasi riset SMILE Study di Indonesia dan Italia.

Selain SMILE Study, Unpad juga melakukan kolaborasi riset yang merupakan penelitian antarlaboratorium yang membandingkan produk tembakau alternatif dengan rokok. Riset ini mereplikasi hasil penelitian in vitro bersama kajian ilmiah dari Italia, Yunani, Amerika Serikat, Serbia dan Oman.