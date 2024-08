Gejala Kanker Mulut yang Muncul saat Anda Makan, dari Sariawan hingga Sakit Menelan

Bisnis.com, JAKARTA - Para ahli telah mengungkapkan gejala pertama kanker mulut yang harus diwaspadai dan salah satunya dapat terlihat saat Anda sedang makan.

Menurut National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR), 11,5 orang dewasa per 100.000 orang menderita kanker mulut, atau sekitar 650.000 orang di seluruh dunia setiap tahunnya.

NHS memperingatkan bahwa gejala kanker mulut dapat mempengaruhi bagian mana pun dari mulut Anda, termasuk gusi, lidah, bagian dalam pipi, atau bibir.

Para ahli mengatakan kepada New Zealand Woman's Weekly gejala-gejala utama yang harus diwaspadai dan apa yang harus dilakukan jika Anda merasa terkena dampaknya.

Mereka juga menekankan bahwa "masalah atau nyeri saat mengunyah atau menelan" juga bisa menjadi gejala awal kanker mulut, serta bercak merah atau putih di mulut Anda.

NHS telah memberi tahu pasien untuk menemui dokter umum jika mereka menderita sariawan yang telah berlangsung lebih dari tiga minggu, ada benjolan di tenggorokan, di bibir, di leher, atau di tenggorokan.

Sakit mulut yang tidak kunjung hilang, kesulitan berbicara, dan suara serak (parau) yang tidak kunjung hilang juga merupakan gejala kanker mulut.

Dr Smita Mehra, dokter gigi utama di The Neem Tree Dental Practice, dilansir dari Express mengatakan ketika tumor kanker tumbuh, mereka dapat menyerang dan merusak jaringan di sekitarnya.

"Hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi rapuh dan mudah pecah, sehingga menyebabkan pendarahan. Kanker mulut sering kali menyebabkan peradangan kronis, yang membuat jaringan lebih rentan mengalami pendarahan. Jika dikombinasikan dengan gejala lain seperti luka terus-menerus, benjolan, nyeri, atau kesulitan menelan, ini bisa menjadi indikasi kanker mulut.” paparnya.

NHS mengatakan risiko kanker mulut meningkat seiring bertambahnya usia dan kebanyakan orang didiagnosis berusia antara 66 dan 70 tahun.