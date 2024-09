Deadpool and Wolverine Film Superhero Terlaris ke-5 di Box Office, Singkirkan The Avengers

Bisnis.com, JAKARTA - Film superhero 'Deadpool And Wolverine' baru-baru ini mencapai tonggak penting di box office, dengan melampaui 'The Avengers' dan mengklaim gelar film superhero terlaris ke-5 di box office AS.

Mengutip Times Entertainment, film yang dibintangi Ryan Reynolds dan Hugh Jackman itu kini telah berhasil meraup sekitar US$627,1 juta di box office domestik, melampaui 'The Avengers' yang meraup US$623 juta saat dirilis pada 2012.

Film yang menyatukan dua karakter favorit penggemar dari jagat X-Men itu kini diperkirakan juga akan segera menyalip 'Infinity War' dalam daftar film komik terlaris sepanjang masa. Film tersebut meraup pendapatan mencapai US$678,8 juta di box office AS.

Di atas film tersebut, ada film yang dibintangi Chadwick Boseman 'Black Panther' yang saat ini menempati posisi ke-3 dengan perolehan sebesar US$700 juta.

Selanjutnya, 'Spider-Man: No Way Home' berada di posisi kedua dengan perolehan sebesar US$814 juta sementara 'Avengers: Endgame' berada di posisi teratas dengan perolehan sebesar US$858 juta.

Secara global, 'Deadpool & Wolverine' telah meraup US$1,31 miliar secara global, hanya kurang US$39 juta dari 'Black Panther' yang memperoleh US$1,33 miliar di box office.

Beberapa faktor berkontribusi pada kesuksesan film duo superhero konyol tersebut. 'Deadpool & Wolverine' menjadi satu-satunya film layar lebar Marvel Studios yang tayang pada 2024, di antara daftar panjang serial web seperti 'Echo', 'X-Men '97', dan 'Agatha All Along'.

Para penggemar yang telah lama menantikan kolaborasi Deadpool-Wolverine juga berkontribusi pada kesuksesan film ini.

Meskipun film ini tidak mungkin naik lebih tinggi di tangga box office domestik, film ini diharapkan dapat menyelesaikan penayangannya dengan pendapatan antara US$630 juta - US$640 juta di AS.