Deadpool & Wolverine Cetak Sejarah Baru, Lampaui Pendapatan Rp9,32 Trilun

Bisnis.com, JAKARTA -Film “Deadpool & Wolverine” mencatatkan tonggak sejarah box office yang besar, dengan melampaui pendapatan US$600 juta atau Rp9,32 triliun dalam penjualan tiket domestik.

Ini adalah salah satu dari 16 film dalam sejarah yang mencapai tolok ukur tersebut.

Sekuel pahlawan super Marvel mencapai pencapaian ini selama akhir pekan Hari Buruh yang sepi, di mana “Deadpool & Wolverine” menguasai box office dalam penayangan keenamnya.

Dilansir dari variety, film berperingkat R, yang dibintangi Ryan Reynolds dan Hugh Jackman, mengumpulkan $15,2 juta selama akhir pekan dan diperkirakan $19,5 juta dari 3.630 bioskop hingga liburan Senin.

“Deadpool & Wolverine” menempati peringkat pertama dalam lima dari enam akhir pekan terakhir dan menjadi film terlaris kedua tahun ini dengan pendapatan $603,8 juta di Amerika Utara dan $1,25 miliar secara global.

"Akhir pekan Hari Buruh yang agak lambat menandai akhir yang tenang dari apa yang ternyata menjadi musim panas kembali,” kata analis senior Comscore Paul Dergarabedian. “Juni dan Juli menghasilkan serangkaian lagu hits yang luar biasa.”

Meskipun beberapa film dibuka secara nasional seperti film biografi “Reagan” yang dipimpin oleh Dennis Quaid, dongeng horor AI dari Sony dan Blumhouse “Afraid”, film thriller kriminal dengan rating R Lionsgate “1992″ dan drama perdagangan manusia Roadside “City of Dreams” di antaranya hanya satu dari pendatang baru tersebut berhasil menembus lima besar.

“Reagan” dibuka di tempat keempat dengan $7,4 juta selama akhir pekan dan perkiraan $9,2 juta dari 2.754 bioskop hingga Senin. Kritikus membenci film tersebut (18% di Rotten Tomatoes), namun penonton lebih menyukainya (“A” di CinemaScore), jadi ada kemungkinan “Reagan” bisa bertahan di box office.

Sean McNamara (“Soul Surfer”) menyutradarai film tersebut, yang diadaptasi dari buku Paul Kengor tahun 2006 “The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism.”

Diceritakan melalui percakapan antara mantan agen KGB Viktor Petrovich (Jon Voight) dan politisi pemula Rusia Andrei Novikov (Alexey Sparrow), film ini memetakan kehidupan Ronald Reagan, dari masa kecilnya hingga tahun-tahunnya sebagai Presiden Amerika Serikat. ShowBiz Direct, distributor independen, merilis film tersebut.