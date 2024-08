"Deadpool & Wolverine" Kejar Pendapatan Box Office "Iron Man 3"

Bisnis.com, JAKARTA – Film ketiga Deadpool yang berjudul “Deadpool & Wolverine” kembali membuat kejutan. Dilansir dari Variety, film "Deadpool & Wolverine" kembali ke puncak box office pada minggu kelima sejak dirilis.

Pada minggu tersebut, film ini berhasil mengalahkan dua pesaingnya, “The Crow” dan “Blink Twice.” Namun, target yang dipasang film ini lebih besar dari itu.

"Deadpool & Wolverine" kembali merebut posisi pertama film box office dengan pendapatan sebesar 18,3 juta dolar, atau sekitar Rp283 miliar, turun sekitar 39 persen dari akhir pekan sebelumnya.

Secara keseluruhan, film garapan Shawn Levy ini telah menghasilkan 1,21 miliar dolar (Rp18,7 triliun). “Deadpool & Wolverine” menjadi film terlaris kedua tahun ini, setelah "Inside Out 2" yang mendapatkan 1,64 miliar dolar (Rp25,4 triliun).

Sementara itu, pemegang peringkat pertama box office minggu lalu, “Alien: Romulus” harus rela turun ke posisi kedua dengan pendapatan 16,2 juta dolar (Rp251,4 miliar) pada minggu tersebut. “Alien: Romulus” harus kalah dengan film ketiga Deadpool yang pada minggu tersebut berhasil meraih 18,3 juta dolar (Rp283 miliar).

Berikut adalah peringkat lima besar pemegang box office minggu ini:

1. Deadpool & Wolverine, 18,3 juta dolar (Rp283 miliar)

2. Alien: Romulus, 16,2 juta dolar (Rp251,4 miliar)

3. It Ends with Us, 11,8 juta dolar (Rp183 miliar)

4. Blink Twice, 7,3 juta dolar (Rp113,3 miliar)

5. The Forge, 6,6 juta dolar (Rp102,3 miliar)

Dalam lingkup Marvel Cinematic Universe (MCU), film ini menempati posisi kedelapan dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah–setelah menyalip "Captain America: Civil War" dengan pendapatan 1,155 miliar dolar (atau sekitar Rp17,9 triliun).

Karena masih tayang di bioskop hingga saat ini, “Deadpool & Wolverine” masih memiliki kemungkinan untuk segera menyalip pendapatan "Iron Man 3" yang berjumlah 1,215 miliar dolar (atau sekitar Rp18,8 triliun).

Dilansir dari Screen Rant, berikut adalah 8 film MCU dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa:

1. Avengers: Endgame (2019), 2,799 miliar dolar (Rp43,4 triliun)

2. Avengers: Infinity War (2018), 2,052 miliar dolar (Rp31,8 triliun)

3. Spider-Man: No Way Home (2021), 1,928 miliar dolar (Rp29,9 triliun)

4. The Avengers (2012), 1,520 miliar dolar (Rp23,5 triliun)

5. Avengers: Age of Ultron (2016), 1,405 miliar dolar (Rp21,7 triliun)

6. Black Panther (2018), 1,375 miliar dolar (Rp21,3 triliun)

7. Iron Man 3 (2013), 1,215 miliar (Rp18,8 triliun)

8. Deadpool & Wolverine (2024), 1,210 miliar dolar (Rp18,7 triliun) (Rafi Abid Wibisono)