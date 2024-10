Manzone (ZONE) Milik Hermanto Tanoko Buka Gerai Gabungan di Makassar

Bisnis.com, MAKASSAR - Brand fesyen terkemuka asal Indonesia Manzone yang berada di bawah naungan PT Mega Perintis Tbk. (ZONE) milik konglomerat Hermanto Tanoko membuka gerai gabungan bersama dengan brand fesyen wanita Minimal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Terletak di Mal Panakkukang dengan luas area toko mencapai 613 meter persegi, Manzone & Minimal diklaim menjadi gerai yang terbesar se-Indonesia.

Chief of Business Unit Retail Manzone Laura Kristina mengatakan gerai gabungan ini merupakan konsep terbaru dari pihaknya untuk menghadirkan kebutuhan fesyen terkini bagi masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan.

Dianggap memiliki kesamaan visi untuk menjadi brand fesyen sehari-hari yang berkualitas tapi tetap terjangkau, Manzone & Minimal menggabungkan keunggulan dan keunikan masing-masing sebagai one stop shop for everyone.

"Gerai ini menjadi toko pionir Manzone & Minimal. Berbagai produk eksklusif untuk gaya hidup modern pria dan wanita akan dihadirkan di sini. Di masa mendatang kami akan terus melakukan ekspansi dengan menghadirkan gerai gabungan di beberapa kota lainnya," ungkapnya melalui keterangan resmi, Sabtu (5/10/2024).

Sementara itu berbagai harga khusus telah disediakan di gerai ini. Produk Minimal mulai dari Rp159.900 - Rp399.900, dan untuk produk Manzone mulai dari Rp129.900 - Rp.249.900.

Diketahui Manzone sendiri merupakan brand fesyen pria yang berdiri sejak 2005. Saat ini memiliki lebih dari 100 gerai di seluruh Indonesia. Sedangkan Minimal berdiri pada 2002 dan sudah memiliki 75 store yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia.