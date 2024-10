Anne Hathaway Segera Bintangi Film The Princess Diaries 3

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu film ikonik Disney ‘Princess Diaries’ resmi akan melanjutkan sekuel ketiganya, setelah berhasil dengan dua sekuel sebelumnya.

Dalam unggahannya, Anne Hathaway membagikan potongan video dari The Princess Diaries 1, di mana karakternya (Mia Thermopolis) mengatakan kalimat ikonik “Shut up!” dan dilanjut dengan Julie Andrews dari potongan film The Princess Diaries 2: Royal Engagement.

Kamera kemudian beralih ke Hathaway yang mengangkat tiga jarinya sambil berkata “Shut Up!” dengan maksud mengonfirmasi adanya sekuel ketiga.

“Miracles happen, Back to Genovia with @adeleblim @disney @somewherepictures. The fairy tale continues,” tulis Hathaway, dikutip Senin, (7/10/2024).

Sebelumnya, Film Princess Diaries sudah memiliki 2 sekuel. Yang pertama ‘The Princess Diaries’ dirilis pada tahun 2001 dan yang kedua ‘The Princess Diaries 2: Royal Engagement dirilis pada tahun 2004. Keduanya digarap oleh mendiang sutradara Garry Marshall.

Film Princess Diaries menceritakan mengenai seorang gadis remaja sederhana bernama Mia Thermopolis (Anne Hathaway) yang tiba-tiba harus menjalani kehidupan sebagai seorang bangsawan karena ternyata selama ini dia adalah putri kerajaan. Mia pun dilatih oleh neneknya, Ratu Clarisse Renaldi (Julie Andrews) untuk memimpin kerajaan.

Pada sekuel kedua, Mia menghadapi dilemma baru atas aturan yang mengatakan bahwa seorang wanita tidak bisa menjadi ratu bila dirinya belum menikah. Sekuel kedua ini menunjukkan kisah romansa antara Mia dengan Nicholas Deveraux yang diperankan oleh Chris Pine.

Film The Princess Diaries 3 dikonfirmasi akan menggandeng Adele Lim sebagai sutradara baru dalam pembuatan film ini. Lim pun membagikan rasa bahagianya karena dia akan menggarap salah satu film yang telah menjadi favoritnya sejak lama.

“Sebagai penggemar berat Princess Diaries versi asli, saya sangat senang bisa menjadi bagian untuk menghidupkan kembali edisi ketiga dari sekuel yang sangat disukai ini. Kami berharap dapat merayakan prinsip-prinsip utama dari film ini, yaitu kekuatan perempuan dan kebahagiaan dengan para penonton di seluruh dunia,” dikutip dari Deadline, Senin (7/10/2024).

Sebelumnya, Lim sudah pernah terlibat dalam beberapa film fenomenal, seperti Raya and the Last Dragons dan yang paling terkenal Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians menjadi salah satu film tersukses yang dia garap sebagai penulis naskah dengan meraup keuntungan US$174 juta di dalam negeri dan mendapat nominasi untuk Film Terbaik di Golden Globes dan Producers Guild Awards, serta memenangkan Critics Choice Award.

Dilansir dari US Weekly, studio produksi berencana akan mulai syuting pada tahun 2025. Namun, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai karakter lain yang akan ikut membintangi film ini.

Seperti pada bulan Desember tahun lalu, Julie Andrews mengatakan bahwa dia ragu akan kembali memainkan peran Ratu Clarisse setelah dua film pertama karena di film terakhir Mia sudah naik takhta dan menggantikannya sebagai Ratu Genovia. Meskipun begitu, Anne Hathaway tetap optimis tentang penggarapan film ini yang sudah ditunggu selama bertahun-tahun. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)