Fujifilm, Memberi Lebih Banyak Senyuman Pada Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Fujifilm, perusahaan yang awalnya dikenal dengan inovasi dalam bidang fotografi, kini telah bertransformasi menjadi perusahaan multisektor dengan fokus kuat pada bidang kesehatan. Dengan Group Purpose "Giving our world more smiles", Fujifilm berkomitmen untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat global melalui teknologi dan inovasi mereka.

Transformasi ini mencerminkan evolusi perusahaan dari sekadar penyedia solusi fotografi menjadi entitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di berbagai aspek.

Pemilihan Group Purpose ini bukanlah suatu kebetulan. Sejak awal berdirinya pada 1934, Fujifilm telah berperan dalam mengabadikan dan membagikan momen-momen bahagia melalui fotografi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat, Fujifilm menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada dunia.

Presiden dan CEO FUJIFILM Holdings Corporation, Teiichi Goto menjelaskan filosofi di balik tujuan grup ini. “Fujifilm telah memperluas bisnisnya untuk berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial dan mencapai dunia yang lebih berkelanjutan. Sebagai perusahaan yang dimulai dengan fotografi untuk membuat dunia bahagia, kami ingin membawa lebih banyak senyuman ke dunia melalui produk dan layanan kami yang beragam,” lanjutnya.

Group Purpose ini mencerminkan evolusi Fujifilm dari sekadar perusahaan fotografi menjadi entitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di berbagai aspek. “Senyuman” dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada ekspresi wajah, tetapi juga pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan.

Fujifilm menekankan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat melalui inovasi yang berakar pada teknologi dan pengetahuan yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Dalam rencana CSR Sustainable Value Plan 2030, Fujifilm telah memposisikan lingkungan, kesehatan, gaya hidup, dan cara kerja sebagai empat isu kunci.

Khususnya dalam bidang kesehatan, Fujifilm berupaya untuk mempromosikan pengembangan infrastruktur medis yang membuat layanan kesehatan dapat diakses oleh semua orang, meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, dan berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan, dengan penekanan pada pencegahan penyakit serta deteksi dini.

Salah satu cara utama Fujifilm mewujudkan Group Purpose-nya adalah melalui aktivitas bisnis di bidang kesehatan. Perusahaan ini telah mengembangkan berbagai peralatan diagnostik canggih wide range of advanced imaging diagnostic equipment and IT solution yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di negara maju, tetapi juga membuka akses terhadap layanan diagnostik di negara berkembang.

Upaya global Fujifilm dalam mendukung kesehatan masyarakat terlihat jelas dalam inisiatif mereka untuk memerangi mengakhiri tuberkulosis (TB). TB masih menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia, dengan sekitar 10 juta kasus baru dan 1,3 juta kematian setiap tahunnya. Menanggapi tantangan ini, Fujifilm mengembangkan sistem X-ray portabel yang kompak dan ringan, yang dapat digunakan bahkan di daerah dengan infrastruktur terbatas.

Inovasi Fujifilm juga mencakup integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) ke dalam perangkat mereka sehingga memungkinkan deteksi TB yang lebih efisien bahkan di daerah dengan keterbatasan tenaga medis spesialis.

“AI membantu dalam mendeteksi TB. Tentu saja, dokter yang pada akhirnya membuat diagnosis, tetapi kami percaya bahwa kami dapat memberikan kesempatan skrining TB kepada lebih banyak orang dengan cara yang sangat efisien,” kata Goto.

Fujifilm telah memperluas upaya globalnya dalam memerangi TB ke berbagai negara. Melalui kerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah setempat, perusahaan ini telah melaksanakan program skrining TB di beberapa negara berkembang, menghasilkan peningkatan signifikan dalam deteksi, dan pengobatan kasus TB.