Simak 13 Festival Musik di Penghujung Tahun 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki akhir tahun 2024, beberapa festival musik kembali digelar di Indonesia sebagai perayaan penutupan tahun serta pembuka 2025.

Tidak hanya itu, konser musik dari penyanyi solo Dua Lipa juga akan mengisi dan menghibur masyarakat Nusantara. Rangkaian gelaran festival musik tutup tahun ini akan dibuka pada Akhir bulan Oktober sampai Desember mendatang.

Informasi mengenai festival dan konser musik yang akan diselenggarakan menjelang akhir tahun:

1. Pesta Semalam Minggu Vol.5 (27 Oktober)

Dikutip dari laman Instagram resmi @tujuhkaryasinergi, festival Semalam Minggu Vol.5 akan diadakan pada 27 Oktober 2024 di Ecopark Ancol. Festival yang mengangkat tema “Tribute to Didi Kempot” ini diisi oleh Yan Vellia, Saka Kempot, Seika Kempot, Staso Prasetyo, Lare Jawi, Sandi Ria Ervina, Gaseng (Wawes), Masddho, dan Hassan (Aftershine).

Beberapa nama besar juga turut menjadi Line Up pada festival ini seperti Denny Caknan, Aftershine, Guyon Waton, NDX AKA, Mr Jono & Joni, Gildcoustic, Ngatmomsilung dan Wawes. Anda dapat memesan tiket konser ini lewat www.konser.co.id dan melihat informasi harga tiket pada laman resmi @pestasemalaminggu yang dibuka dengan harga Rp 185.000

2. ZEROBASEONE: The First Tour Timeless World (26 Oktober)

Boyband Korea Selatan ZEROBASEONE juga akan mengadakan konser tunggalnya di Ice BSD, Tangerang dalam gelaran Tour Asia pertamanya. Indonesia menjadi negara kelima yang dikunjungi oleh boyband beranggotakan 9 pria ini.

Anda dapat melihat informasi lebih lanjut mengenai konser ZEROBASE pada laman situs resmi www.mecimapro.com dan juga dapat membeli tiket melalui Tiket.com yang dibuka dengan harga Rp 1,2 juta

3. Waterbomb Festival Jakarta (1 November - 2 November)

Festival yang dipenuhi dengan aktivitas permainan air ini akan digelar di Phantom Ground Park, Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta.Pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai penampilan dari musisi K-Pop, Hip-hop, dan EDM.

Beberapa musisi lokal seperti Ramengvrl, BCL, dan Cinta Laura Serta beberapa nama yang belum diumumkan juga akan mengisi festival ini. Tidak lupa nama-nama besar seperti Jessie, Gray, B.I, juga akan memeriahkan acara tersebut. Penjualan tiket bisa dilihat melalui @prestigepromotions.id dan Tix Events, beragam kategori tiket juga telah dibuka yang dimulai dengan harga Rp 1,2 juta untuk kategori Festival.

4. Dua Lipa: Radical Optimism (9 November)

Penyanyi solo Dua Lipa, asal Inggris-Albania, akan menggelar konser pertamanya di Indonesia. Bertajuk Radical Optimism, konser ini akan mempromosikan album ketiga Dua Lipa yang rilis pada Mei 2024 lalu. Penyanyi yang terkenal dengan hit-hitnya di semua album dan singlenya ini dijadwalkan tampil pada 9 November Arena Senayan.

Pembelian tiket dapat dilakukan lewat situs resmi www.dualipainjakarta.com yang dibuka dengan harga Rp750.000 - Rp 6,5 juta yang sudah dibuka sejak Juni 2024 lalu.

5. Take That (13 November)

Grup band pop rock asal Inggris, Take That akan menggelar konser di Tennis Indoor Senayan sebagai bagian dari “This Life On Tour 2024” yang menyambangi 40 Negara. Konser ini sendiri merupakan bentuk promosi dari album baru Take That yang berjudul “This Life” yang telah rilis pada November 2023.

Band beranggotakan Gary Barlow, Mark Owen dan Howard Donald, diketahui dahulu sudah sempat melakukan tour di Indonesia pada tahun 1995. Konser ini sepertinya akan jadi bagian dari nostalgia generasi Baby Boomer. Anda dapat melihat informasi lebih lanjut pada situs resmi www.livewired.com

6. Matt Maltese Live in Jakarta (16 November)

Penyanyi solo asal Inggris - Kanada yang kerap kali membawakan lagu dengan gaya Indie Rock ini akan mengadakan konser di Jakarta. Konser ini merupakan bagian dari debut Tur dunia yang sedang dilakukannya, dan akan bertempatan di Beach City International Ancol's (Multifunction Hall) pada Sabtu, 16 November 2024.

Acara ini dipromosikan oleh TSP&CO yang diselenggarakan oleh Musiverse Indonesia Didukung oleh Akselerasi Entertainment & Midas Promotions. Tiket konser Matt Maltese dapat anda peat lewat situs resmi www.loket.com/event/matt-maltese dengan harga Rp600.000.