Simak 8 Rekomendasi Restoran Sushi

Bisnis.com, JAKARTA - Cita rasa sushi sudah tidak asing lagi di lidah orang Indonesia. Bahkan, sushi telah menjadi makanan favorit banyak orang Indonesia saat ini.

Hidangan khas jepang yang terdiri dari ikan dan nasi dan kaya akan varian ini sudah semakin mudah ditemukan di berbagai restoran khas Jepang di Indonesia.

Simak beberapa pilihan rekomendasi restoran sushi:

1. Sushi Tei

Sushi Tei merupakan salah satu restoran sushi yang paling terkenal di Indonesia. Sushi Tei memiliki beberapa varian menu favorit seperti salad crispy mentai, aburi salmon roll dan salmon mentai sushi.

Sushi Tei juga menyajikan salad yang segar dengan porsi yang cukup banyak. Karena cukup terkenal, Sushi Tei bisa ditemukan di berbagai cabang mall yang tersebar di Indonesia.

2. Genki Sushi

Tidak kalah terkenal, Genki Sushi juga sudah menjadi salah satu restoran sushi favorit kebanyakan orang Indonesia. Baby octopus gunkan dan kani mentai maki menjadi menu favorit yang wajib dicoba di restoran ini.

Genki Sushi juga memiliki metode penyajian yang unik, restoran ini menggunakan kereta cepat mini yang akan mengantarkan sushi ke meja para pelanggan. Genki Sushi juga cukup mudah ditemukan karena banyak tersebar di mall-mall Indonesia.

3. Sushi Hiro

Menggunakan konsep Zen Garden, Sushi Hiro menjadi salah satu restoran sushi yang estetik.

Sushi Hiro juga menerapkan open kitchen sehingga para pelanggan bisa melihat langsung proses pembuatan sushi dari para chef. Salah satu menu favorit dari restoran sushi ini adalah salmon volcano bomb dan beef volcano bomb.

4. Sushi Go

Belakangan ini Sushi Go menjadi salah satu restoran sushi yang selalu ramai pengunjung. Selain karena pilihan sushinya yang beragam, harga sushi di restoran ini relatif murah, mulai dari Rp15.000.

Restoran ini menggunakan konsep unik dengan interior seperti di dalam kereta. Sushi Go juga menyajikan pilihan makanannya secara terbuka yang bisa diambil langsung oleh pelanggan melalui meja makannya yang berkonsep sushi bar.

5. Sushi Masa

Meski jarang terdengar dan belum banyak cabangnya, Sushi Masa menjadi salah satu pilihan restoran sushi paling enak di Jakarta karena rasa sushinya yang fresh.

Sushi Masa dibangun menggunakan konsep Jepang yang memberikan nuansa nyaman bagi para pelanggan. Beberapa menu favorit di restoran ini yang wajib dicoba antara lain salmon aburi mentai dan saba shioyaki. Sushi Masa tersedia di daerah Muara Baru, Pluit dan SMT Food Plaza, Serpong.

6. Sushi Maru

Sushi Maru juga menjadi salah satu restoran sushi terenak di Jakarta. Selain karena rasanya, ukuran daging yang cukup tebal menjadi salah satu kelebihan Sushi Maru.

Dengan mengusung konsep modern Japanese dining, restoran ini memberikan nuansa yang mirip dengan restoran sushi di Jepang. Sushi Maru tersedia di PIK, Jakarta Utara.

7. Umaku Sushi

Umaku Sushi menjadi salah satu restoran sushi yang terkenal karena dagingnya yang besar, tebal, dan segar. Konsep restoran Umaku Sushi juga cukup unik, para pelanggan bisa melihat langsung proses pembuatan sushi yang dibuat oleh para chef.

Selama menunggu pesanan, pelanggan juga akan diberikan edamame secara gratis. Beberapa pilihan menu favorit yang ada di Umaku Sushi antara lain sake salmon aburi, volcano, dan salmon temari aburi.

8. Gion The Sushi Bar

Gion The Sushi Bar merupakan salah satu restoran sushi yang tidak kalah populer. Dibangun menggunakan konsep restoran ala Jepang, Gion The Sushi Bar menjadi salah satu restoran sushi yang sangat estetik.

Gion The Sushi Bar juga menyediakan private room yang cocok untuk menghabiskan waktu dengan keluarga dan orang tercinta. Salah satu menu yang wajib dicoba saat makan di Gion The Sushi Bar adalah gion cheese lava rollnya yang dibalut dengan keju melimpah di atas hot plate. Gion The Sushi Bar saat ini tersedia di Jabotabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)