Profil Basral Graito Pemuda 17 Tahun asal Solo Juarai "The Bunt Jam Skateboarding Australia"

Bisnis.com, JAKARTA - Pemuda asal solo Basral Graito pemain skateboard kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah pertandingan Internasional “The Bunt Jam Australia.”

Basral yang baru saja berusia 17 tahun, berhasil mengalahkan atlet-atlet lainnya pada ajang The BIG STICK dan The BARNK BURNER.

Pemuda yang lahir di Tangerang pada 22 Januari 2007 ini tumbuh besar di Karanganyar, Solo. Dirinya juga merupakan atlet termuda pada ajang skateboarding di Sea Games Philipina 2019, bahkan berhasil mendapatkan medali perak.

Saat ini Basral merupakan brand ambassador sneakers, VANS “This Is Of The Wall.”

Awal Mula Kecintaan Skateboard

Dahulu saat masa kecil Basril, dirinya tidak sengaja melihat atraksi dari orang-orang yang bermain skateboard. Seperti terkena istilah cinta pertama, Basril pun termotivasi agar bisa menjadi keren seperti para pemain skateboard tersebut.

Akhirnya hal ini dilanjutkan oleh Basril kecil yang membeli skate gramedia bekas milik temannya. Skateboard tersebut dibeli olehnya dengan kocek Rp5.000 Rupiah yang menjadi modal perkembangan talenta miliknya.

Selain mengandalkan ingatan saat menonton pertunjukan skateboard waktu kecil, basril juga kerap belajar dari YouTube.

YouTube menjadi andalan untuk Basral. Yang mana, saat itu pun ia belum tergabung dengan komunitas-komunitas skate.

Setelah belajar tersebut, dia meminta kembali pada orangtuanya untuk dibelikan skate yang lebih profer. Namun, orangtuanya hanya membelikan satu skate saja, untuk dimainkan berdua dengan sang kakak. Ia pun bermain bergantian dengan kakaknya pada saat itu.

Dari skate, atlet berusia 17 tahun ini mulai bermain di beberapa tempat, berkenalan, hingga meminta diajari untuk bermain skate. Kesungguhan Basral dalam belajar ternyata berbuah manis. Ia pun semakin piawai memainkan skate.

Lewat pantauan media sosial resmi @BasralGraito terlihat bahwa pemuda 17 tahun ini banyak mendokumentasikan kegiatan latihan dan kompetisi yang di ikutinya. (Enrich Samuel K.P)