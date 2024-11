Kasus DBD Gara-gara Perubahan Iklim Bisa Mencapai 60% di Seluruh Dunia pada 2050

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah studi terbaru mengungkapkan hampir 20% kasus demam berdarah, penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk, disebabkan oleh perubahan iklim.

Karena itu, peneliti menyebutkan jika tidak ada tindakan yang diambil untuk mengurangi pemanasan global, angka ini mungkin meningkat menjadi 60% pada tahun 2050.

Perkiraan ini berasal dari analisis terhadap sekitar 1,5 juta infeksi demam berdarah yang terjadi di 21 negara di Asia dan Amerika antara tahun 1993 dan 2019.

Dilansir dari livescience, analisis tersebut hanya mencakup negara-negara di mana penyakit ini endemik, artinya penyakit ini beredar secara teratur di wilayah tersebut.

Para peneliti mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat infeksi, termasuk kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, dan pergeseran kepadatan penduduk.

Mereka kemudian menggunakan alat statistik untuk menentukan bahwa, dari faktor-faktor tersebut, kenaikan suhu secara spesifik bertanggung jawab atas 19% infeksi demam berdarah.

Ini adalah pertama kalinya perubahan iklim dikaitkan dengan penyebaran demam berdarah, kata para ilmuwan.

Selama bertahun-tahun, para peneliti telah membahas teori tentang bagaimana penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim, kata Erin Mordecai, rekan penulis studi dan profesor biologi di Universitas Stanford, kepada Live Science.

Nyamuk adalah hewan berdarah dingin, artinya suhu di dalam tubuh nyamuk bervariasi sesuai dengan lingkungan. Semakin hangat suhu, semakin cepat nyamuk tumbuh dan berkembang biak, sehingga meningkatkan jumlah hama yang dapat menggigit dan menyebarkan penyakit.

Namun, hingga studi baru ini dilakukan, sebagian besar penelitian hanya mengisyaratkan potensi hubungan antara kenaikan suhu dan penyebaran penyakit menular, kata Mordecai; tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa yang satu mengarah ke yang lain.

Dalam studi baru ini, para peneliti fokus pada demam berdarah karena suhu optimalnya tinggi, yang berarti pemanasan global kemungkinan besar membuat penyakit ini lebih cocok untuk menyebar, kata Mordecai. Hal ini berlaku di lingkungan dimana demam berdarah telah menyebar dan di tempat yang belum menyebar.

Para peneliti menemukan bahwa terdapat kisaran suhu optimal di mana nyamuk dapat menularkan demam berdarah ke manusia. Di bawah suhu 59 derajat Fahrenheit (15 derajat Celsius), virus demam berdarah berkembang biak terlalu lambat di dalam tubuh nyamuk sehingga mereka tidak dapat menyebarkannya dengan mudah. Namun ketika suhu meningkat, jumlah virus pada nyamuk pun meningkat sehingga menyebabkan tingkat infeksi lebih tinggi, mencapai puncaknya pada sekitar 84,2 F (29 C).

Akibatnya, di beberapa wilayah di Peru, Meksiko, Bolivia, dan Brasil – di mana demam berdarah sudah menjadi endemik – infeksi mungkin meningkat lebih dari 150% dalam beberapa dekade mendatang karena wilayah-wilayah ini mengalami suhu yang lebih tinggi dalam kisaran puncak tersebut, para peneliti memperkirakan.

Di luar ambang batas 84,2 F, penularan penyakit mulai menurun karena, meskipun demam berdarah berkembang dengan cepat, nyamuk mulai mati sebelum dapat menulari manusia. Suhu di atas 86 F (30 C), misalnya, dianggap memperpendek umur nyamuk sehingga lebih sedikit nyamuk yang mampu menggigit dan menulari manusia. Di wilayah yang sudah sangat panas, seperti Vietnam bagian selatan, kenaikan suhu dapat sedikit mengurangi tingkat infeksi, menurut para penulis.

Tindakan yang mengurangi emisi karbon, dan dengan demikian memitigasi pemanasan global, akan membantu mencegah potensi lonjakan infeksi global, kata Mordecai. Memang benar, para peneliti memperkirakan bahwa jika emisi karbon dioksida turun menjadi net-zero sekitar atau setelah tahun 2050, maka secara keseluruhan akan ada peningkatan kasus demam berdarah sebesar 7% lebih kecil, atau 30% lebih sedikit di beberapa negara.

Kebanyakan orang yang terinfeksi demam berdarah hanya menunjukkan gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali, namun beberapa pasien dapat mengalami komplikasi yang parah, seperti kegagalan organ dan pendarahan internal, yang dapat berakibat fatal. Sekitar 1% orang yang diobati karena infeksi ini masih meninggal karenanya, dan angka ini dapat meningkat hingga 20% jika penyakit ini tidak diobati.

Para peneliti mempresentasikan temuan mereka pada Sabtu (16 November) di pertemuan tahunan American Society of Tropical Medicine and Hygiene di New Orleans. Hasil awal penelitian ini juga diposting pada 9 Januari ke database pracetak medRxiv, namun belum ditinjau oleh rekan sejawat.