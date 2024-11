Daftar Lengkap Pemenang FFI 2024, Jatuh Cinta Seperti di Film-film Borong Piala

Bisnis.com, JAKARTA - Film Jatuh cinta seperti di film-film meraih tujuh penghargaan dalam festival film Indonesia (FF) 2024 atau yang lumrah disebut piala Citra.

Film ini sebelumnya dinominasikan dalam 11 kategori.

Jatuh Cinta Seperti di Film-Film adalah sebuah film drama romantis Indonesia tahun 2023 yang disutradarai dan ditulis oleh Yandy Laurens.

Film yang tayang di bioskop Indonesia pada 30 November 2023 ini dibintangi oleh Ringgo Agus Rahman, Nirina Zubir, Alex Abbad, Sheila Dara, dan Dion Wiyoko.

Berikut daftar lengkap pemenang Festival Film Indonesia 2024

Film Cerita Panjang Terbaik - "Jatuh Cinta Seperti di Film-Film" produksi Imajinari dan Cerita Films dengan produser Ernest Prakasa dan Suryana Paramita

Sutradara Terbaik - Garin Nugroho – "Samsara"

Penulis Skenario Asli Terbaik - Yandy Laurens – "Jatuh Cinta Seperti di Film-Film"

Penulis Skenario Adaptasi Terbaik - Jujur Prananto, Mira Lesmana, Riri Riza, dan Virania Munaf – "Petualangan Sherina 2"

Pengarah Sinematografi Terbaik - Batara Geompar I.C.S. – "Samsara"

Pengarah Artistik Terbaik - Menfo Tantono dan Guntur Mupak – "Kabut Berduri"

Penata Efek Visual Terbaik - Lumine Studio – "Kabut Berduri"

Penyunting Gambar Terbaik - Wawan I. Wibowo – "Ipar adalah Maut"

Penata Suara Terbaik - Mohamad Ikhsan dan Anhar Moha – "Siksa Kubur"

Penata Musik Terbaik - Wayan Sudirana dan Kasimyn – "Samsara"

Pencipta Lagu Tema Terbaik - Donne Maulana dengan lagu "Bercinta Lewat Kata" untuk film "Jatuh Cinta Seperti di Film-Film"

Penata Busana Terbaik- Retno Ratih Damayanti – "Samsara"

Penata Rias Terbaik - Cherry Wirawan – "Kabut Berduri"

Pemeran Utama Pria Terbaik - Ringgo Agus Rahman – "Jatuh Cinta Seperti di Film-Film"

Pemeran Utama Perempuan Terbaik - Nirina Zubir – "Jatuh Cinta Seperti di Film-Film"

Pemeran Pendukung Pria Terbaik - Alex Abbad – "Jatuh Cinta Seperti di Film-Film"

Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik - Sheila Dara Aisha – "Jatuh Cinta Seperti di Film-Film"

Film Cerita Pendek Terbaik - "Suintrah" garapan Sutradara Ayesha Alma Almera dengan produser Sofhy Pratiwi

​​​​​​​

Film Dokumenter Panjang Terbaik - "Under The Moonlight (Nur)" karya Sutradara Tonny Trimarsanto

Film Dokumenter Pendek Terbaik - "My Therapist Said, I Am Full of Sadness" karya Sutradara Monica Vanesa Tedja

​​​​​​​

Film Animasi Panjang Terbaik - "Si Juki The Movie: Harta Pulau Monyet" karya Sutradara Faza Meonk dan Daryl Wilson dengan Produser Frederica

Film Animasi Pendek Terbaik - "Cangkir Profesor" karya Sutradara Yudhatama dan Produser Yudhatama

​​​​​​​

Karya Kritik Film Terbaik - "Jagat Yang Sempit dan Determinasi Diri dalam Film Yuni (2021)" karya Reza Mardian di akun Tiktok @kelitikfilm

Piala Citra Pengabdian Seumur Hidup Untuk Film - Imam Tantowi, Gope T. Samtani

Aktor Pilihan Penonton Piala Rachmat Hidayat - Afrian Arisandy - "Siksa Kubur"

Aktris Pilihan Penonton Piala Mieke Widjadja - Prilly Latuconsina - "Puspa Indah Taman Hati"

Film Penerima Piala Nya' Abbas Akup - "Siksa Kubur"

Film Penerima Piala Antemas - "Agak Laen"