Film How to Train Your Dragon Live-Action Hadir Tahun Depan, Siap Saksikan Toothless Jadi Nyata

Bisnis.com, JAKARTA — Para penggemar naga yang gagah Toothless dan pemiliknya, Hiccup heboh setelah Universal Pictures membagikan teaser trailer untuk versi live-action dari film "How to Train Your Dragon".

Mengutip The Hollywood Reporter, film garapan penulis-sutradara Dean DeBlois ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada 13 Juni 2025, yang merupakan pembuatan ulang dari film animasi populer DreamWorks Animation dengan judul yang sama yang dirilis pada 2010.

Versi baru ini akan dibintangi oleh Mason Thames sebagai Hiccup dan Nico Parker sebagai Astrid. Pemeran lainnya adalah Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, Peter Serafinowicz, dan Murray McArthur juga akan bergabung.

Baca Juga Deretan Film Horor yang Berasal dari Thread Viral

Film live-action How to Train Your Dragon berpusat pada seorang Viking muda bernama Hiccup (Thames), yang berangkat untuk memburu naga tetapi mendapati dirinya justru berteman dengan salah satu naga bernama Toothless.

DeBlois, yang telah terlibat dengan waralaba tersebut sejak awal peluncurannya, menulis dan menyutradarai proyek baru tersebut.

Proyek ini didasarkan pada film animasi dengan judul dan cerita yang sama dengan yang dirilis pada 2010 yang disutradarainya bersama Chris Sanders. Kisahnya terinspirasi oleh serial buku karya penulis Cressida Cowell.

DeBlois, Marc Platt, dan Adam Siegel juga akan bertindak sebagai produser dalam film baru tersebut.

Waralaba film How to Train Your Dragon telah mendapatkan empat nominasi Oscar dan melampaui US$1,6 miliar di box office global.

Film animasi 2010 tersebut melahirkan dua sekuel, dengan yang terbaru adalah "How to Train Your Dragon: The Hidden World" yang dirilis pada 2019, dan lima film pendek serta tiga serial televisi.

Baca Juga Ini 7 Film Biopik Musisi Legendaris Terbaik Sepanjang Masa

Thames sebagai Hiccup, sang pemeran utama, dikenal dengan proyek-proyek seperti film horor Universal pada 2022 "The Black Phone" dan komedi remaja terbaru Netflix "Incoming". Sebelumnya, Jay Baruchel yang mengisi suara Hiccup dalam film animasi tersebut.

Berdasarkan pantauan di media sosial, warganet banyak memuji gambaran naga-naga yang muncul, termasuk Toothless, yang terlihat nyata namun masih mirip dengan versi animasinya. Mereka berharap cerita yang dibawakan tak jauh berbeda dengan film pertama How To Train Your Dragon.