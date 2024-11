Harga Tiket Konser Linkin Park di Jakarta, Mulai Rp1,55 Juta

Bisnis.com, JAKARTA -- Band rock legendaris Linkin Park bakal menggelar konser di Jakarta pada Februari mendatang. Tiketnya segera dijual awal Desember 2024.

Mengutip unggahan resmi promotor PK Entertainment, Linkin Park bakal menggelar konser bertajuk “FROM ZERO WORLD TOUR" 2025 pada 16 February 2025.

Konser bakal diadakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, dan menjadikan Jakarta pemberhentian satu-satunya Linkin Park di Asia Tenggara.

Tiket konsernya bakal dijual mulai 2 Desember 2024 untuk presale sampai 4 Desember 2024 untuk General Sale dengan jadwal berikut ini:

- LPU Legacy Presale: 2 Desember, 10.00- 23:59 WIB

- LPU Passport Plus Presale: 2 Desember, 12.00 - 23:59 WIB

- LP Newsletter Presale: 3 Desember, 10.00 - 23:59 WIB

- General Sale: 4 Desember, 10.00 WIB

Tiket bisa didapatkan dengan melalui website linkinparkinjakarta2025.com.

Adapun, harga dan kategorinya sebagai berikut:

- LPU PIT A & B (Free standing): Rp3.950.000

- BLUE A & B (Free Standing): Rp3.750.000

- YELLOW A & B (Numbered Seating): Rp3.500.000

- PINK (Free Standing): Rp2.850.000

- GREEN (Free Standing): Rp2.450.000

- PURPLE A & B (Numbered Seating): Rp1.550.000

Promotor menyebutkan harga tiket belum termasuk pajak 10%, biaya platform 6%, dan biaya kenyamanan.

From Zero World Tour merupakan tur konsermenyusul album kedelapan Linkin Park dengan judul yang sama From Zero, yang dirilis pada 15 November 2024.

Tur tersebut diumumkan pada 5 September 2024, setelah perilisan singel utama album tersebut, "The Emptiness Machine" dan dimulai pada 11 September 2024 di Kia Forum di Inglewood, California. Adapun, tur ini dijadwalkan berakhir pada 15 November 2025 di Porto Alegre, Brasil.

Konser ini juga menjadi yang pertama kalinya bagi Linkin Park kembali hadir di hadapan para penggema tanpa mendiang vokalis utama mereka Chester Bennington dan mantan drummer Rob Bourdon.

Dalam tur yang sudah berjalan, Linkin Park bakal membawakan lagu-lagu dari album Inception, Creation, hingga album Resolution dengan lagu-lagu legendaris seperti Papercut, Lost in the Echo, Numb, dan Bleed it Out.