Sambut Natal dan Tahun Baru, 7 Rekomendasi Film Bertema Natal yang Cocok Ditonton

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak terasa perayaan natal sudah di depan mata. Untuk merasakan hangatnya natal, setiap tahunnya selalu ada film-film bertema natal yang tayang untuk menemani liburan keluarga.

Berikut 7 rekomendasi film bertema Natal untuk menemani Anda menyambut Hari Natal dan Tahun Baru:

1. Home Alone (1990)

Tidak pernah ketinggalan setiap tahunnya, Home Alone merupakan film komedi ikonik bertema Natal yang digarap tahun 1990. Film Home Alone mengisahkan tentang Kevin (Macaulay Culkin) seorang anak dari keluarga kaya yang tidak sengaja tertinggal oleh keluarganya saat ingin liburan Natal ke Kota Paris.

Saat di rumah sendirian, Kevin tidak sengaja bertemu dengan pencuri bodoh yang ingin merampok rumahnya.

Sampai saat ini, film Home Alone sudah memiliki 5 sekuel, yaitu Home Alone (1990), Home Alone 2: Lost in New York (1992), Home Alone 3 (1997), Home Alone 4 (2002), dan Home Alone 5 (2012).

2. Love Actually (2003)

Love Actually merupakan film komedi-romantis bertema natal yang dibuat tahun 2003. Film ini menampilkan delapan kisah cinta yang berbeda saat natal.

Mengambil latar di Inggris, film ini dibintangi oleh beberapa aktor terkenal, seperti Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, Laura Linney, Alan Rickman, Keira Knightley, Martine McCutcheon, dan Bill Nighy.

3. The Holiday (2006)

The Holiday berkisah mengenai Amanda Woods (Cameron Diaz) seorang wanita asal US yang setuju untuk bertukar tempat tinggal dengan salah satu kenalannya di internet, Iris Simpkins (Kate Winslet) yang tinggal di UK saat libur natal untuk melupakan masa lalu akibat putus cinta.

Tanpa diduga, keduanya justru bertemu dengan laki-laki yang tidak pernah keduanya bayangkan sebelumnya. Film ini juga dibintangi oleh Jude Law dan Jack Black. The Holiday bisa disaksikan bersama di Netflix.