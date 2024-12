Plataran dan ITDC Bakal Bangun Venue & Dining di The Nusa Dua, Bali

Bisnis.com, JAKARTA - Plataran Indonesia bekerja sama dengan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) dalam pembangunan Plataran Venue & Dining di The Nusa Dua, Bali.

Rencana pembangunan ini merupakan bagian dari pengembangan bisnis Plataran di sejumlah daerah, karena Plataran optimistis sektor pariwisata akan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Beberapa pengembangan lainnya maupun aliansi internasional akan diumumkan Plataran pada awal tahun 2025.

The Nusa Dua, akan menjadi sebuah

destinasi pariwisata premium dan eksklusif di Bali. Plataran Nusa Dua Venue & Dining akan menjadi

The Center of Iconic Nusa Dua’s Intimate Venue & Dining.

Pengembangan ini diklaim sebagai bentuk konsistensi dari prestasi Plataran Indonesia yang telah membawa

Indonesia ke kancah Internasional, termasuk Plataran Komodo Resort & Spa yang baru-baru ini menjadi satu-satunya resort di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dunia Condé Nast Johansens untuk kategori Best for Romance 2025, mengalahkan negara-negara dengan industri perhotelan yang terbaik di dunia, seperti Maladewa, Thailand, Australia, dan Jepang.

Yozua Makes, CEO dan Founder Plataran Indonesia, menyampaikan proyek kerja sama ini tidak hanya akan menghadirkan destinasi premium Venue & Dining tingkat dunia, namun juga menjadi pusat kegiatan untuk acara eksklusif dan kenegaraan yang mengusung konsep heritage dining dan intimate MICE venue, yang membawa semangat budaya Indonesia ke panggung internasional serta melengkapi kawasan eksklusif dan Premium Nusa Dua yang dikelola oleh ITDC.

"Proyek kerja sama ini menawarkan pengalaman kuliner unik premium dengan menu yang terkurasi dari hidangan khas Indonesia, Asia, dan Western, serta dilengkapi minuman khas tradisional serta pilihan wine dan

cocktails berkelas.” ujar Yozua.

Ari Respati, Direktur Utama ITDC, menyampaikan, kerja sama ini mencerminkan komitmen ITDC

untuk mengembangkan The Nusa Dua sebagai destinasi kelas dunia yang mengedepankan keindahan budaya Indonesia.

"Kami percaya pengalaman Plataran di sektor pariwisata dan kuliner

akan memperkuat daya tarik The Nusa Dua bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, ” ujarnya.

Dia menambahkan Plataran dan ITDC optimis bahwa kerja sama ini akan menjadikan Plataran Nusa Dua Venue & Dining sebagai ikon baru di The Nusa Dua yang memadukan keindahan, kenyamanan, privasi, pelayanan premium serta memberikan kontribusi besar bagi sektor pariwisata Indonesia, khususnya Bali.