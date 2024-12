KALEIDOSKOP: Deretan Konser di Indonesia Sepanjang 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang 2024, Indonesia kedatangan berbagai musisi internasional, dari K-Pop sampai band Metal, yang menggelar konser maupun hadir di berbagai gelaran festival.

Tak ketinggalan, musisi Indonesia juga banyak menggelar tur dan konser, serta turut hadir di berbagai festival sepanjang tahun.

Menilik ke belakang, berikut ini kaleidoskop gelaran konser dan festival yang digelar sepanjang 2024:

Januari 2024:

1 Januari 2024

- Kunto Aji "Urup" (Konser)

- Festival Bigbang (Festival)

3 Januari 2024

- Olahraga senam! (Festival)

Baca Juga Korea Selatan Kacau Usai Darurat Militer, Konser Tetap Berjalan Sesuai Jadwal

6 Januari 2024

- Golden Disc Awards 2024 (Award)

- Tur Lucy "We Are Landing" (Konser)

- Penghargaan Cakram Emas ke-38 (Festival)

13 Januari 2024

- Tur "The Unity" NCT 127 (Konser)

- Tur Dunia Ive ""Show What I Have" (Konser)

14 Januari 2024

- Tur "The Unity" NCT 127 (Konser)

- Tur Dunia Ive ""Show What I Have" (Konser)

16 Januari 2024

- Tur Yoasobi (Konser)

18 Januari 2024

- Mawar "Fajar Hingga Senja" (Konser)

20 Januari 2024

- Showcase Alon-Alon: Barasuara (Konser)

- Homoludens: Nyong Alga (Konser)

- Konser Tahun Baru 2024 (Orkestra)

21 Januari 2024

- Konser Tahun Baru 2024 (Orkestra)

- Nivea Harumkan Indonesia (Konser)

22 Januari 2024

- Fansign WayV "Di Masa Mudaku" (Fanmeet)

24 Januari 2024

- Tur Louis Tomlinson (Konser)

27 Januari 2024

- Bunga Bunga Rindu (Konser)

- Park Hyung Sik "Waktu Sikcret" (Fanmeet)

28 Januari 2024

- Suara Dari Sudut: Mode Goblin (Festival)

Februari 2024

15 - 25 Februari 2024

- Indonesia International motor Show (IIMS) Infinite Live (Pameran/Festival)

24 Februari 2024

- Jonas Brothers "The Tour Live in Jakarta" (Konser)

27 Februari 2024

- Ado "The First World Tour: Wish" (Konser)

29 Februari 2024

- Wave to Earth "The First Era Concert" (Konser)

Maret 2024

1 - 2 Maret 2024

- SUM 411 "Tour of The Setting Sum Final" (Konser)

1 - 3 Maret 2024

- Joyland Fest Bali 2024 (Festival)

- Playlist Live Fest (Festival)

2 Maret 2024

- Ed Sheeran "Mathematics Tour" (Konser)

- XDinary Heroes "Brake the Brake Tour" (Konser)

3 Maret 2024

- Yoona SNSD (Fanmeet)

- Jeff Bernat (Konser)

8 Maret 2024

- Tom Jones (Konser)

15 Maret 2024

- Bobby iKon "Zero Graviti" (Konser)

16 Maret 2024

- F.T. Island "Live Hey Day in Jakarta" (Konser)

30-31 Maret 2024

Michael Wong "First TimeLive Concert" (Konser)

April 2024

3-21 April 2024

- Jakarta Lebaran Fair (Pameran)

11-21 April 2024

- Festival Mudik Balon Udara Wonosobo (Festival)

20 April 2024

- Swastamita Festival (Festival)

- Cha Eun Woo "Just One Minute" (Fanmeet)

- Mukasi Festival Vol. 3 (Festival)

23 April 2024

- Incubus (Konser)

26-27 April 2024

- Yiruma (Konser)

27-28 April

- Titik Kumpul Fest 2024 (Festival)

- Bersua di Yogya (Festival)

- IU "H.E.R World Tour Concert in Jakarta" (Konser)

28 April 2024

- Boys Like Girls (Konser)

30 April 2024

- All Time Low "Forever" (Konser)

Mei 2024

4 Mei 2024

- SARANGHAEYO INDONESIA 2024 (Konser)

11 Mei 2024

- Niall Horan "The Show Live on Tour" (Konser)

- LUCAS FANCON TOUR IN ASIA FIAT LUX (Fanmeet)

12 Mei 2024

- Ji Chang Wook Fansign Event (Fanmeet)

18 Mei 2024

- NCT Dream World Tour: The Dream Show 3 (Konser)

- Kyuhyun Super Junior (Fanmeet)

- CNBlue "Live CNBLUENTITY In Jakarta" (Konser)

24-26 Mei 2024

- Jakarta International Java Jazz Festival (Festival)

25 Mei 2024

- Semesta Bergoyang Vol.2 (Festival)

- Avenged Sevenfold "The Only Stop in Asia" (Konser)

Juni 2024

1 - 2 Juni 2024

- Market East Festival (Pameran/Festival)

- Baekhyun Asia Tour in Jakarta "Lonsdaleite" (Konser)

6 - 7 Juni 2024

- Ultra Beach Bali (Konser)

7 Juni 2024

- Westlive The Hits Tour Yogyakarta (Konser)

8 Juni 2024

- Babymonster "See You There" (Fanmeet)

- Jooyoung Live In Jaarta (Konser)

- Jakarta Concert Orchestra – An Anime Symphony: “Resonance” (Orkestra)

- Alan Walker “Walker World Southeast Asia Tour Part. 1” In Jakarta (Konser)

8 - 9 Juni 2024

- Ekspectanica 2024 – Yogyakarta (Festival)

- Soora Music Festival (Festival)

12 - 30 Juni 2024

- Jakarta Fair 2024 (Pameran/Festival)

21 - 22 Juni 2024

- Allo Bank Festival 2024 (Festival)

22 Juni 2024

- Heo Seong Beom 1st Meet & Greet In Jakarta “Horang Class”

22 - 23 Juni 2024

- Saloka Fest Semarang (Festival)

28 Juni 2024

- Byeon Woo Seok Fanmeeting “Summer Letter” In Jakarta (Fanmeet)

Juli 2024

1 - 14 Juli 2024

- Jakarta Fair 2024 (Pameran/Festival)

5 - 7 Juli 2024

- Prambanan Jazz 2024 (Festival)

13 - 14 Juli 2024

- Bigu Festival (Festival)

- Jakarta Music Con 2024 (Festival)

19 - 20 Juli 2024

- Jazz Gunung Bromo (Festival)

19 - 21 Juli 2024

- We The Fest 2024 (Festival)

26 Juli 2024

- JakAfterSchool Concert Semester 2 (Festival)

Agustus 2024

3 Agustus 2024

- Bang Yedam 1st Fanmeeting in Jakarta (Fanmeet)

- Suho Concert 2024 `Welcome to SU:HOME` in Jakarta (Fanmeet)

9 - 11 Agustus 2024

- The Sounds Project 7: Discover Miracle (Festival)

10 - 11 Agustus 2024

- The 90's Festival (Festival)

14 Agustus dan 22 Agustus

- Kunto Aji "Perjalanan Menawar Racun Tour" (Konser)

16 - 18 Agustus 2024

- R-I Fest 2024 (Festival)

17 - 18 Agustus 2024

- ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’ IN JAKARTA (Konser)

23 - 25 Agustus 2024

- Lalala Festival 2024 (Festival)

24 Agustus 2024

- Ive ` ` (Konser)

- Aespa "2024 aespa LIVE TOUR – SYNK : Parallel Line" (Konser)

- The Boy "ZENERATION II" (Konser)

- Dept Live in Jakarta (Konser)

25 Agustus 2024

- NexFest 2024 (Festival)

31 Agustus 2024

- RIIZE "Riizing Day" (Fanmeet)

- 2024 KIM JI WON ASIA FAN MEETING TOUR ‘Be My One’ (Fanmeet)

September 2024

4 September 2024

- eaJ (Konser)

7 September 2024

- Red Velvet: Fan meeting (Fanmeet)

11 - 14 September 2024

- Bruno Mars "24K Magic Live!" (Konser)

14 September 2024

- Super Junior "Super Show Spin-Off: Halftime (Konser)

- Sheila on 7 "Tunggu Aku di" Medan (Konser)

17 September 2024

- Kahitna "2 Tahun Menuju 40" (Konser)

20 - 22 September 2024

- Pestapora 2024 (Festival)

21 September 2024

- Doyoung NCT (Konser)

28 September 2024

- Secret Number "pasSworLd Concert" (Konser)

Oktober 2024

4 - 6 Oktober 2024

- Synchronize Fest 2024 (Festival)

- Flex-Con Bandung (Festival)

5 Oktober 2024

- 2024 WayV Concert [On The Way] in Jakarta (Konser)

- City Camp 2024 (Konser)

9 Oktober 2024

- LANY (a beautiful blur: the world tour / asia) in Jakarta (Konser)

13, 16, dan 19 Oktober 2024

- DAY6 3rd World Tour in Indonesia Bali, Surabaya dan Jakarta (Konser)

19 Oktober 2024

- BamBam Showcase Tour 2024 in Jakarta (Konser)

26 - 27 Oktober 2024

- The Papandayan Jazz Fest 2024 (Festival)

November 2024

15 November 2024

- Fan Meeting Lisa BLACKPINK (Fanmeet)

16 November 2024

- Ngayogjazz 2024 (Festival)

- Isyana Sarasvati; Lost in Harmony, A Decade Live Concert (Konser)

- Yugyeom Tour (Trusty) in Jakarta (Konser)

16 - 17 November 2024

- K-EXPO Jakarta (Pameran/Festival)

22 - 24 November 2024

- Joyland Festival Jakarta (Festival)

23 November 2024

- Kotak: Konser 2 Dekade (Konser)

- 2NE1 Asia Tour [Welcome Back] In Jakarta (Konser)

30 November 2024

- Everblast Festival 2024 (Festival)

- Genshin Impact Orchestra 2024 (Orkestra)

Desember 2024

7 Desember 2024

- Chanyeol Live Tour: City-scape in Jakarta (Konser)

13 - 15 Desember 2024

- Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 (Festival)

14 Desember 2024

- DPR The Dream Reborn World Tour 2024 (Konser)

21 Desember 2024

- Straykids World Tour (Konser)

21 Desember - 1 Januari

- Bigbang Festival (Festival)