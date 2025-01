11 Film Pencetak Skor Sempurna di Rotten Tomatoes Sepanjang 2024, Sudah Nonton?

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang 2024, ada puluhan film yang dirilis, namun tak semuanya mendapat ulasan terbaik di situs informasi dan rating film dan acara tv, Rotten Tomatoes.

Dari beberapa film yang mendapat rating tertinggi sepanjang 2024, juga mungkin merupakan film yang luput dari perhatian banyak orang.

Dilansir Business Insider, ada beberapa film yang mendapat skor sepurna dari Rotten Tomatoes dengan sedikitnya 25 ulasan.

Film-film yang ada dalam daftar terbaik ini termasuk film-film yang mengangkat topik serius, mulai dari perjuangan kelas pekerja hingga tantangan menuju kedewasaan.

Namun, tidak semua film dengan ulasan teratas adalah drama. "LaRoy, Texas" misalnya, sebuah komedi kriminal yang dibintangi Steve Zahn dan John Magaro, juga memperoleh skor kritikus 100%.

Lantas apa saja film yang mendapat skor sempurna sepanjang 2024 dan jadi film yang wajib ditonton? Berikut ini daftarnya:

1. All We Imagine as Light

Jumlah ulasan: 124

Film "All We Imagine as Light," ditulis dan disutradarai oleh Payal Kapadia, berlatar di Mumbai dan mengikuti Prabha (Kani Kusruti) dan Anu (Divya Prabha), dua perawat dan teman sekamar, dan Parvaty (Chhaya Kadam), rekan kerja mereka yang merupakan juru masak di rumah sakit.

Film ini mengeksplorasi kekuatan persahabatan di antara ketiga wanita tersebut saat mereka menghadapi tantangan pribadi, mulai dari perselingkuhan hingga pengusiran.

Film ini menarik perhatian para kritikus, karena membuat mereka terpesona oleh film fitur kedua Kapadia ini. Mereka bahkan menyebutnya "seperti mimpi," "bercahaya," dan "sensual." Film ini menggambarkan kota yang ramai dan sangat hidup, sehingga turut menghidupkan karakter dalam narasinya.

"All We Imagine as Light" ditayangkan perdana di Festival Film Cannes 2024 awal 2024, dan memenangkan penghargaan Grand Prix yang bergengsi.

2. Daughters

Jumlah ulasan: 65

Film "Daughters" adalah film dokumenter dari sineas Natalie Rae dan Angela Patton tentang sekelompok gadis yang bersiap untuk berdansa dengan ayah mereka yang dipenjara.

Bagi sebagian dari mereka, acara itu akan menjadi satu-satunya kontak fisik yang mereka miliki dengan ayah mereka saat menjalani hukuman penjara.

Kritikus menyebut "Daughters" sangat menyentuh hati, memberikan pandangan tentang bagaimana rasanya memiliki anggota keluarga di penjara. Beberapa memuji film ini karena berfokus pada, dan memanusiakan, para subjeknya.

"Daughters" memperoleh dua penghargaan di Festival Film Sundance 2024, tempat film ini ditayangkan perdana, yaitu memenangkan Film Favorit Festival dan Pilihan Penonton: Kompetisi Dokumenter AS. Film ini juga bisa disaksikan di Netflix.

3. Nowhere Special

Jumlah ulasan: 63

Film "Nowhere Special" berpusat pada kisah John (James Norton), seorang pembersih jendela berusia 35 tahun dan ayah tunggal yang membesarkan putranya yang berusia 4 tahun, Michael (Daniel Lamont), setelah ibu anak itu meninggal dunia karena melahirkannya.

Ketika John mengetahui bahwa dia hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup, dia bertekad untuk mempersiapkan putranya menghadapi kematiannya dan mencari keluarga baru untuknya.

Drama garapan Uberto Pasolini, yang awalnya dirilis pada 2021 sebelum dirilis di bioskop AS pada 2024, merupakan gambaran yang sederhana dan lembut tentang kehidupan dan kematian.

Kritikus mengatakan penampilan Norton sebagai seorang ayah yang sekarat karena kanker otak sangat menguras air mata, dan lawan mainnya yang masih muda, Lamont, menunjukkan tanda-tanda masa depan yang menjanjikan sebagai seorang aktor.

Meskipun premisnya memilukan, "Nowhere Special" mempertahankan prospek yang penuh harapan. Adapun, film ini bisa disaksikan di Prime Video dan Apple.

4. Jim Henson Idea Man

Jumlah ulasan: 60

Film dokumenter ini merupakan garapan sutradara pemenang Academy Award Ron Howard, yang mengikuti karier Jim Henson yang terkenal, dari waralaba Muppets hingga film-film seperti "The Dark Crystal" dan "Labyrinth."

Film ini mencakup cuplikan dari arsip Henson, serta wawancara dengan kolaborator dan anggota keluarga sebelumnya.

Kritikus memuji dokumenter ini karena menangkap semangat Henson tanpa mensucikan hidupnya. Beberapa menulis bahwa meskipun Howard mengambil pendekatan biografi yang cukup lugas, pendekatan ini cocok untuk Henson sebagai subjek.

"Jim Henson Idea Man" ditayangkan perdana di Festival Film Cannes ke-77 di bagian "Cannes Classics". Film ini memenangkan lima penghargaan Emmy, termasuk dokumenter atau nonfiksi spesial yang luar biasa dan desain gerak yang luar biasa. Kini, film ini juga bisa disaksikan di platform VOD Disney+.

5. Sugarcane

Jumlah ulasan: 57

Disutradarai oleh Julian Brave NoiseCat dan Emily Kassie, "Sugarcane" mengikuti jejak penemuan kuburan tak bertanda di dekat sekolah asrama Indian di Kanada yang dikelola oleh Gereja Katolik dan ditutup pada 1981.

Film ini menelusuri penyelidikan Williams Lake First Nation atas pelecehan dan anak-anak hilang di misi St. Joseph.

Kritikus memuji film ini sebagai film yang penuh empati, sensitif, dan dalam beberapa adegan "menghancurkan hati". Beberapa kritikus juga memuji film ini karena cara menggambarkan akibat dari tragedi dan ketidakadilan.

Film ini memenangkan penghargaan penyutradaraan dokumenter AS di Festival Film Sundance 2024, tempat film ini ditayangkan perdana. Film ini juga telah menerima penghargaan film dokumenter di Festival Film Sarasota, Festival Film Internasional San Francisco, dan dari National Board of Review, serta masih bisa disaksikan di Hulu dan Disney+.