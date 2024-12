Cek Daftar 32 Film yang Paling Dinantikan Tahun 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang tahun 2025, banyak pula film-film baru yang dinantikan banyak orang.

Berbagai film dari yang diadaptasi dari komik, novel terlaris, dan sekuel dari proyek-proyek orisinal dari sutradara terkenal, 2025 diharapkan dapat terus menarik kembali penonton ke bioskop.

Beberapa film menarik seperti besutan Marvel pun akan kembali dengan "Captain America: Brave New World," "Thunderbolts*" atau "The Fantastic Four: First Steps."

Waralaba blockbuster lainnya kembali hadir untuk hiburan popcorn, termasuk "Jurassic World Rebirth," "Superman" dan "Five Nights at Freddy's 2."

Untuk keluarga, film-film seperti "Paddington in Peru," "A Minecraft Movie," "Elio," "Zootopia 2" dan "The SpongeBob Movie: Search for Squareparents" juga akan menarik anak-anak dan orang tua untuk berkunjung ke bioskop.

Ditambah lagi, dengan sensasi box office dari film pertama “Wicked,” penggemar musikal bakal menantikan “Wicked: Part Two” meski harus bersabar hingga penghujung tahun berikutnya.

Mengutip Variety, berikut ini adalah daftar film laris yang dapat dinantikan pada tahun 2025:

1. Wolf Man (Januari)

Film horor terbaru Leigh Whannell berlatar di rumah pertanian terpencil tempat sebuah keluarga kecil, Charlotte (Julia Garner), suaminya Blake (Christopher Abbott) dan putri kecil mereka Ginger (Matilda Firth) diserang oleh monster aneh.

Saat mereka mengetahui Blake telah terinfeksi, dia mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali. Cerita ini merupakan versi baru dari monster klasik Universal Pictures yang pertama kali muncul pada film rilisan 1941 "The Wolf Man."

2. Captain America: Brave New World (Februari)

Film baru tentang pahlawan super pertama Marvel, yang disutradarai oleh Julius Onah ini, menandai film Captain America pertama sejak Chris Evan hengkang.

Kali ini giliran Sam Wilson (Anthony Mackie) yang harus memenuhi namanya saat dia berada di tengah bencana internasional, harus melindungi presiden (Harrison Ford), yang juga merupakan Red Hulk. Di antara para pemerannya adalah Rosa Salazar sebagai Diamondback dan Liv Tyler sebagai Betty Ross.

3. Paddington di Peru (Februari)

Film Paddington ketiga mengikuti kisah beruang Inggris yang menawan itu ke Panti Jompo di hutan Amazon Peru saat dia melakukan perjalanan untuk menemukan Bibi Lucy yang hilang.

Sebagian besar pemerannya tetap sama dengan Ben Whishaw sebagai Paddington dan Emily Mortimer serta Hugh Bonneville sebagai Tuan dan Nyonya Brown, serta tambahan baru seperti Olivia Colman dan Antonio Banderas.

4. Mickey 17 (Maret)

Robert Pattinson berperan sebagai penjelajah luar angkasa Mickey 17 dalam film thriller fiksi ilmiah garapan Bong Joon-ho. Mickey, seorang karyawan yang "bisa dibuang", dikirim dalam misi mematikan untuk menjajah dunia es Niflheim.

Ketika seorang karyawan meninggal, ia dikloning dengan ingatan penjelajah yang datang sebelumnya. Mark Ruffalo dan Toni Collette menjadi lawan mainnya.

5. Snow White (Maret)

Versi live-action dari film klasik Disney tahun 1937 akhirnya hadir di bioskop setelah perilisan aslinya ditunda karena pemogokan. Disutradarai oleh Marc Webb, film ini dibintangi oleh Rachel Zegler sebagai Snow White, Gal Gadot sebagai Ratu Jahat, dan Patrick Page sebagai Cermin di Dinding.

Andrew Burnap akan memerankan Jonathan, versi pangeran asli. Fantasi musikal ini ditulis oleh Greta Gerwig dan Erin Cressida Wilson, dengan kredit untuk Dorothy Ann Blank dari versi animasi aslinya.

6. Film Minecraft (April)

Film semi-animasi Jared Hess didasarkan pada gim video kubik yang sangat populer. Film ini mengikuti empat "orang yang tidak cocok", yakni Jason Momoa, Emma Myers ("Wednesday"), Danielle Brooks ("Orange is the New Black"), dan pendatang baru Sebastian Eugene Hansen, yang dipindahkan ke negeri ajaib yang simetris aneh.

Saat tiba, mereka bertemu Steve (Jack Black), dan memulai serangkaian petualangan bersama untuk kembali ke rumah.

7. Sinners (April)

Michael B. Jordan berperan sebagai saudara kembar dalam film thriller horor garapan Ryan Coogler. Duo ini bertemu dengan kejahatan besar saat mereka mencoba memulai hidup baru dengan kembali ke kampung halaman.

Film ini, yang ditulis dan disutradarai oleh Coogler ("Creed" dan "Black Panther"), juga dibintangi oleh Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku, Li Jun Li, dan Omar Benson Miller.

8. Thunderbolts* (Mei)

Kisah antihero baru Marvel ini mengikuti sekelompok penjahat yang direkrut untuk bekerja bagi pemerintah AS. Film penuh aksi dan bintang ini disutradarai oleh Jake Schreier (“Beef”), yang menampilkan Florence Pugh sebagai Black Widow Yelena Belova, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, David Harbour sebagai Alexei Shostakov, Lewis Pullman sebagai Robert Reynolds, Wyatt Russell sebagai John Walker, dan Julia Louis-Dreyfus sebagai agen AS.

9. Mission: Impossible – The Final Reckoning (Mei)

Ini bisa jadi misi terakhir Ethan Hunt dan IMF, untuk mengakhiri babak terkini dari waralaba “Mission: Impossible” dengan “Mission: Impossible — The Final Reckoning.” Diambil pada waktu yang sama dengan pendahulunya, film ini dibintangi Tom Cruise sebagai agen rahasia pemberontak dalam perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan dunia dari AI jahat.

Cruise memimpin pemeran utama yang kembali dari waralaba tersebut termasuk Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Hayley Atwell, dan Vanessa Kirby, bersama pendatang baru Holt McCallany dan Hannah Waddingham.

10. Lilo & Stitch (Mei)

Eksperimen 626 akan kembali diluncurkan saat "Lilo & Stitch," versi live-action dari film animasi klasik Disney yang rilis pada 2002, hadir di bioskop. Disutradarai oleh Dean Fleischer Camp, film ini dibintangi oleh Maia Kealoha sebagai Lilo, seorang gadis Hawaii yang kesepian yang berteman dengan alien yang mendarat darurat di Bumi setelah mengira dia sebagai "anjing jelek."

Sydney Agudong akan memerankan kakak perempuan Lilo, Nani, sementara Billy Magnussen dan Zach Galifinakis akan memerankan Pleakley dan Jumba, sepasang alien yang memburu Stitch.

11. Ballerina (Juni)

Film spinoff “John Wick” akan mengikuti Ana de Armas sebagai seorang pembunuh yang dilatih dalam tradisi Ruska Roma. Film terbaru dari waralaba tersebut “John Wick: Chapter 4” menjadi film terlaris dalam seri laga tersebut, dan juga mendapatkan pujian dari kritikus dengan skor 95% Fresh di Rotten Tomatoes.

Keanu Reeves akan kembali memerankan John Wick dalam film laga spinoff tersebut, bersama dengan Anjelica Huston, Gabriel Byrne, mendiang Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, dan Ian McShane.

12. Elio (Juni)

Film orisinal terbaru Pixar adalah "Elio." Disutradarai oleh Domee Shi dan Madaline Sharafian, yang akan mengikuti kisah seorang anak berusia 11 tahun yang terobsesi dengan luar angkasa (Yonas Kibreab) yang dikirim ke sebuah organisasi antarplanet dan disangka sebagai pemimpin Bumi.

Pengisi suara "Elio" meliputi Jameela Jamil, Zoe Saldaña, dan Brad Garrett.

13. How to Train Your Dragon (Juni)

15 tahun setelah film pertama "How to Train Your Dragon" melejit di bioskop, waralaba animasi kesayangan Dreamworks ini akan beralih ke versi live action dalam versi fantasi/petualangan ini.

Ditulis dan diproduksi oleh Dean DeBlois (penulis tiga film animasi pertama "HTTYD"), versi live action ini dibintangi oleh Mason Thomas sebagai Hiccup, seorang remaja Norse yang tidak cocok yang berteman dengan seekor naga, Toothless, dan berjuang untuk menyesuaikan diri meskipun ayahnya (Gerard Butler) adalah kepala klan. Film ini juga dibintangi oleh Nico Parker sebagai Astrid.

14. 28 Years Later (Juni)

Hampir satu dekade setelah dia pertama kali membintangi film zombi garapan Danny Boyle dan Alex Garland yang kini menjadi ikon, Cillian Murphy kembali ke waralaba "28 Days Later" dengan sekuel ketiga "28 Years Later."

Film ketiga dalam seri tersebut dan yang pertama dalam trilogi baru, "28 Years Later" memperlihatkan Murphy kembali memerankan Jim, seorang kurir sepeda yang berjuang untuk bertahan hidup dari kiamat zombi. Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, dan Erin Kellyman juga turut membintangi.

15. F1 (Juni)

Setelah perang penawaran, proses pemilihan pemain yang panjang, dan fotografi utama yang mencakup pembuatan film selama Grand Prix Inggris 2023, drama balap penuh aksi garapan Brad Pitt, “F1” akhirnya hadir di bioskop.

Film ini dibintangi oleh Pitt sebagai Sonny Hayes, seorang pembalap Formula Satu yang dipanggil kembali dari masa pensiunnya untuk membimbing seorang pemula berbakat (Damson Idris). Selain Pitt dan Idris, ke-10 tim Formula Satu di dunia nyata dan pembalap mereka akan muncul di “F1” sebagai diri mereka sendiri.

16. M3GAN 2.0 (Juni)

Dia bernyanyi, bercerita sebelum tidur, dan segera kembali untuk menumpahkan darah: M3GAN kembali menari di bioskop dalam "M3GAN 2.0" musim panas ini. Berlatar setelah film pertama, "M3GAN 2.0" memperlihatkan Allison Williams dan Violet McGraw kembali memerankan Gemma dan Cady, bibi dan keponakan yang bekerja sama untuk melawan boneka kecerdasan buatan (Amie Donald, Jenna Davis) yang memiliki pikirannya sendiri.

Akela Cooper dan Gerard Johnstone juga kembali sebagai penulis dan sutradara.

17. Jurassic World Rebirth (Juli)

Film terbaru dalam waralaba "Jurassic World" ini dibintangi oleh Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, dan Mahershala Ali. Dengan Gareth Edwards ("Rogue One: A Star Wars Story") yang menyutradarai naskah dari David Koepp, yang menulis "Jurassic Park" yang asli, film terbaru ini akan mengambil latar lima tahun setelah "Jurassic World Dominion."

Setelah ekologi planet ini menjadi tidak layak huni bagi dinosaurus, sebuah tim pemberani berlomba untuk menemukan sampel DNA dari tiga makhluk besar.

18. Superman (Juli)

Penonton dapat segera melihat ke langit saat James Gunn membawa Superman (David Corenswet) kembali ke layar lebar sebagai bagian dari DC Universe yang baru saja di-reboot oleh Gunn dan Peter Safran.

Alur cerita mengikuti Superman saat dia menjalani perjalanan untuk mendamaikan warisannya dengan bagaimana ia dibesarkan di dunia manusia. Rachel Brosnahan berperan sebagai Lois Lane, sementara Nicholas Hoult akan berperan sebagai Lex Luthor.

19. Fantastic Four: First Steps (Juli)

Fantastic Four akan di-reboot sekali lagi, kali ini dibintangi oleh Vanessa Kirby sebagai Sue Storm/The Invisible Woman, Joseph Quinn sebagai Johnny Storm/The Human Torch, Pedro Pascal sebagai Reed Richards/Mr. Fantastic, dan Ebon Moss-Bachrach sebagai Ben Grimm/The Thing.

Film ini kabarnya akan mengambil latar di New York City tahun 1960-an dengan sutradara Matt Shakman (“WandaVision”).

20. Freakier Friday (Agustus)

Apakah Anda siap untuk menjadi aneh? "Freakier Friday," sekuel komedi yang rilis pada 2003 "Freaky Friday," akan mempertemukan kembali Jamie Lee Curtis dan Lindsay Lohan sebagai duo ibu-anak Tess dan Anna.

Sekuel tersebut dilaporkan menampilkan "sentuhan multigenerasi" karena Tess dan Anna harus menghadapi tantangan dari dua keluarga yang bersatu.

21. The Bride (September)

Setelah sukses di box office dengan "Beetlejuice Beetlejuice," Warner Bros. sekali lagi mengandalkan menghidupkan kembali orang mati dengan film Maggie Gyllenhaal "The Bride." Christian Bale akan memerankan monster Frankenstein sementara Jessie Buckley, yang sebelumnya membintangi film Gyllenhaal "The Lost Daughter," akan memerankan pengantin wanita.

Ceritanya berlatar di Chicago pada 1930-an dan bertujuan untuk memutarbalikkan kisah Frankenstein.

22. Michael (Oktober)

Michael Jackson bakal kembali diangkat ke layar lebar, menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar perhatian yang akan diberikan film tersebut terhadap tuduhan pelecehan seksual terhadap sang megabintang.

Antoine Fuqua (“Training Day”) menyutradarai Jaafar Jackson, keponakan Michael Jackson, sebagai Raja Pop sementara Colman Domingo akan memerankan Joe Jackson, ayah Michael Jackson. Para pemerannya juga meliputi Miles Teller, Kat Graham, Laura Harrier, dan Nia Long.

23. Tron Ares (Oktober)

Lima belas tahun setelah "Tron: Legacy" dirilis di bioskop, karakter-karakter gim video tersebut akan kembali ke Planet Bumi dalam film terbaru "Tron Ares."

Jared Leto akan memerankan Ares, seorang programmer digital yang ditantang untuk bergabung dengan dunia nyata. Evan Peters akan memerankan Julian Dillinger, yang dinamai sesuai dengan penjahat dalam film "Tron" yang rilis 1982, bersama Greta Lee dan Jeff Bridges.

24. The Black Phone 2 (Oktober)

Empat tahun setelah Ethan Hawke menakut-nakuti penonton dengan perannya sebagai The Grabber, "The Black Phone 2" menghadirkannya kembali untuk lebih banyak adegan menakutkan.

Meskipun detail plot utamanya belum diketahui saat ini, Universal dan Blumhouse mengatakan bahwa film ini bertujuan untuk menjadi "peluncuran waralaba baru yang menyeramkan."

25. Predator: Badlands (November)

Setelah sukses streaming "Prey" di Hulu pada tahun 2022, sutradara Dan Trachtenberg kembali ke dunia "Predator" dengan "Predator: Badlands." Meskipun detail plotnya masih samar, musim panas lalu dilaporkan bahwa Elle Fanning sedang dalam pembicaraan untuk membintangi film laris 20th Century Studios tersebut.

26. Bugonia (November)

Teori konspirasi berlimpah dalam "Bugonia," sebuah film komedi fiksi ilmiah yang mengisahkan dua pemuda yang, termotivasi oleh keyakinan aneh bahwa dia diam-diam adalah makhluk luar angkasa yang berniat menghancurkan planet ini, menculik seorang CEO terkemuka.

Yorgos Lanthimos menyutradarai Emma Stone, Jesse Plemons, Cedric Dumornay, dan banyak lagi.

27. The Running Man (November)

Setelah Glen Powell membintangi "Hit Man," sang aktor akan bergabung dengan Josh Brolin di layar lebar untuk film thriller dystopian "The Running Man."

Berlatar di Amerika Serikat yang futuristik, film ini berdasarkan novel Stephen King pada 1982 yang juga diadaptasi menjadi film Arnold Schwarzenegger pada 1987.

King menulis naskah untuk film tersebut bersama Michael Bacall dan Edgar Wright, dengan Wright sebagai sutradara. Selain Powell dan Brolin, pemeran "The Running Man" meliputi Michael Cera, Lee Pace, Lee Charles, dan Katy O'Brian.

28. Wicked: For Good (November)

Para penggemar akan dapat kembali ke Oz musim gugur mendatang dengan "Wicked: Part Two." Sekuel adaptasi musikal John M. Chu ini akan menampilkan kembali para pemeran Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Marissa Bode, Ethan Slater, Jeff Goldblum, dan banyak lagi.

Chu juga kembali sebagai sutradara, dengan naskah dari penulis "Wicked: Part One" Winnie Holzman dan Dana Fox serta L. Frank Baum.

29. Zootopia 2 (November)

Setelah penantian selama sembilan tahun, polisi kelinci favorit semua orang, Judy Hopps, akan kembali ke layar lebar untuk "Zootopia 2." Sekuel ini dibintangi oleh Jason Bateman, Fortune Feimster, Ginnifer Goodwin, Ke Huy Quan, dan Shakira.

Meskipun detail plot spesifik masih dirahasiakan, film ini akan mengikuti Judy saat ia bekerja sama dengan Nick Wilde (Bateman) untuk memecahkan kasus baru yang berbahaya.

30. Five Nights at Freddy’s 2 (5 Desember)

Josh Hutcherson, Matthew Lillard, dan Elizabeth Lail membintangi film horor “Five Nights at Freddy’s 2.” Film sebelumnya “Five Nights at Freddy’s” didasarkan pada gim video tahun 2014 dengan nama yang sama dan disutradarai oleh Emma Tammi.

Tammi kembali untuk memimpin sekuel ini, yang menggoda dengan risiko yang lebih mengerikan daripada pendahulunya.

31. Avatar: Fire and Ash (Desember)

“Avatar: Fire and Ash” melanjutkan waralaba populer James Cameron yang dimulai dengan film "Avatar" pada 2009. Melengkapi para pemerannya adalah Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Matt Gerald, David Thewlis, Sam Worthington, Edie Falco, Cliff Curtis, dan Oona Chaplin.

Film ini merupakan sekuel dari “The Way of Water” yang dirilis tahun 2022 meskipun detail utama alur ceritanya belum diumumkan.

32. The SpongeBob Movie: Search for Squarepants (Desember)

Berpetualanglah ke Bikini Bottom untuk menyaksikan SpongeBob berhadapan dengan hantu Flying Dutchman dalam "The SpongeBob Movie: Search for SquarePants."

Film yang ditulis dan disutradarai oleh Derek Drymon ini dibintangi oleh Clancy Brown sebagai Tn. Krabs, Brian Doyle-Murray dan Mark Hamill sebagai The Flying Dutchman, Tom Kenny sebagai SpongeBob SquarePants, dan Bill Fagerbakke sebagai Patrick Star.