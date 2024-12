Rekomendasi 7 Film Spesial Natal yang Seru Ditonton Bareng Keluarga

Bisnis.com, JAKARTA - Merayakan natal bersama keluarga bisa juga dilakukan dengan menonton film bareng.

Jenis filmnya, tentu saja yang bertema natal. Sejak dulu, banyak film natal yang masuk box office dan cocok dijadikan tontonan spesial di hari natal saat ini.

Berikut 7 film spesial natal yang bisa kamu tonton dilansir dari laman permatabank

1. Home Alone

Home Alone adalah sebuah film komedi yang dirilis pada tahun 1990. Film ini dibintangi oleh Macaulay Culkin sebagai Kevin McCallister, seorang anak dari keluarga yang kaya.

Kevin secara tidak sengaja tertinggal oleh keluarganya yang akan berlibur ke kota Paris, Perancis, dalam rangka liburan Natal. Ketika ia menghabiskan waktu-waktunya di rumah sendirian, ia tidak sengaja bertemu dengan dua orang pencuri bodoh yang ingin merampok rumahnya. Maka, untuk menghentikan para pencuri itu, Kevin menyiapkan jebakan-jebakan untuk mereka.

Home Alone disutradarai oleh Chris Columbus, sedangkan naskahnya ditulis oleh John Hughes. Film Home Alone sudah memiliki 4 sekuel, yaitu Home Alone 2, Home Alone 3, Home Alone 4, dan Home Alone 5.

2. Diary of a Wimpy Kid Christmas: Cabin Fever

Kalau kamu penggemar seri Diary of a Wimpy Kid, kamu pasti tidak ingin melewatkan versi Natalnya yang bertajuk Cabin Fever. Dalam film Natal ini, Greg Heffley, sang tokoh utama, kembali berhadapan dengan situasi kocak dan sedikit kacau menjelang Natal.

Cerita dimulai saat Greg punya niat untuk memperbaiki perilakunya demi mendapatkan hadiah Natal terbaik.

Namun, seperti biasa, semua rencana Greg tidak berjalan sesuai harapan. Film ini pas banget buat kamu yang ingin menikmati kisah Natal yang ringan, tapi penuh humor khas remaja.

3. The Nightmare Before Christmas

Film Natal yang satu ini sudah menjadi klasik dan cocok untuk ditonton semua umur, terutama bagi penggemar animasi unik dan kisah yang sedikit out of the box. The Nightmare Before Christmas bercerita tentang Jack Skellington, seorang raja dari Halloween Town yang menemukan pintu menuju Christmas Town.

Karena terpesona oleh keindahan Natal, Jack berusaha mengambil alih Natal dengan cara yang sangat Halloween—membuat Santa dan seluruh dunia Natal ketakutan. Meskipun bernuansa gelap, film ini penuh warna dan mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai perbedaan.

4. The Polar Express

The Polar Express adalah pilihan sempurna jika kamu mencari film bernuansa Natal yang penuh keajaiban dan pesan positif. Film ini mengisahkan perjalanan seorang anak laki-laki yang kurang percaya pada keberadaan Santa Claus.

Pada malam Natal, ia naik kereta misterius bernama Polar Express yang membawanya ke Kutub Utara. Sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan berbagai karakter unik yang akhirnya mengajarkan arti Natal sebenarnya. Dengan animasi yang indah dan pesan moral yang kuat, wajar kalau The Polar Express menjadi film Natal favorit keluarga sepanjang masa.

5. Last Christmas (2019)

Film ini adalah pilihan tepat jika kamu lebih suka cerita romansa yang manis dengan sentuhan Natal, terutama saat nobar dengan pasangan. Last Christmas mengisahkan perjalanan hidup seorang wanita bernama Kate, yang bekerja sebagai peri Natal di sebuah toko kecil di London. Hidupnya berantakan, sampai ia bertemu dengan seorang pria misterius yang mengubah pandangannya tentang hidup dan Natal.

Dengan iringan lagu dari George Michael, termasuk “Last Christmas” yang legendaris, film ini akan menghangatkan hatimu dan membuat kamu merenungkan makna Natal yang sebenarnya.

6. The Family Switch

Ingin film keluarga yang mengocok perut, tapi tetap penuh pesan moral? Coba nonton Family Switch! Film ini bercerita tentang keluarga yang berusaha memperbaiki hubungan mereka yang renggang. Di luar dugaan, mereka bertukar tubuh dengan satu sama lain, dan situasi ini tentu saja membawa kekacauan di momen Natal. Melalui kejadian ini, mereka jadi belajar untuk memahami satu sama lain dan semakin dekat sebagai keluarga.

7. The Clause Family

Kalau kamu penasaran dengan cerita yang lebih tradisional tentang Santa Claus, The Claus Family adalah pilihan yang menarik. Film segala usia ini mengikuti kisah seorang anak laki-laki bernama Jules, yang tidak suka Natal karena kehilangan ayahnya di momen tersebut. Namun, saat ia menemukan bahwa kakeknya adalah Santa Claus, hidupnya berubah.

Jules akhirnya harus menghadapi kesedihannya dan membantu sang kakek untuk memastikan semua anak mendapat hadiah Natal mereka. Ceritanya sangat menyentuh hati dan mengingatkan kita tentang pentingnya keluarga dan kebersamaan.