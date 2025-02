10 Rekomendasi Film untuk Rayakan Hari Valentine

Bisnis.com, JAKARTA - Hari Valentine identik dengan momen berbagi kasih sayang bersama orang terdekat. Simak rekomendasi film yang bisa ditonton saat Hari Valentine.

Menonton film bisa menjadi pilihan sempurna untuk menghabiskan waktu bersama pasangan, sahabat, atau bahkan menikmati momen sendiri dengan cerita-cerita penuh cinta. Anda juga dapat memilih tontonan dengan tema serupa, yaitu seputar kasih, cinta, dan persahabatan.

Dilansir dari netflix.com pada Senin (10/2/2025), berikut adalah sepuluh rekomendasi film yang cocok ditonton saat hari Valentine.

1. To All the Boys I've Loved Before

To All the Boys I've Loved Before adalah film romansa remaja yang mengisahkan Lara Jean Covey, seorang gadis pemalu yang diam-diam menulis surat cinta kepada lima pria yang pernah ia sukai tanpa berniat mengirimkannya.

Namun, hidupnya berubah ketika surat-surat itu secara tak sengaja terkirim ke para penerimanya. Salah satu dari mereka, Peter Kavinsky, mengusulkan rencana berpura-pura berpacaran untuk membuat mantannya cemburu.

Seiring berjalannya waktu, hubungan pura-pura mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kesepakatan, membuat Lara Jean harus menghadapi perasaan aslinya.

2. Always Be My Maybe

Dilansir dari vogue.com, Always Be My Maybe adalah film komedi romantis yang mengisahkan persahabatan antara Sasha Tran dan Marcus Kim, dua sahabat masa kecil yang tumbuh bersama di San Francisco. Setelah insiden yang membuat mereka berpisah selama 15 tahun, Sasha menjadi seorang koki terkenal, sementara Marcus masih tinggal bersama ayahnya dan bermain di band lokal.

Ketika mereka bertemu kembali, hubungan mereka yang dulu dekat kembali terjalin, tetapi perbedaan gaya hidup dan ambisi membuat mereka harus menentukan apakah mereka bisa menjadi lebih dari sekadar sahabat. Film ini menyajikan humor, nostalgia, serta eksplorasi cinta dan identitas budaya dengan sentuhan yang hangat dan menghibur.

3. Set It Up

Set It Up adalah film komedi romantis yang mengikuti kisah dua asisten muda, Harper dan Charlie, yang bekerja untuk bos yang menuntut dan perfeksionis. Demi mendapatkan sedikit waktu luang, mereka menyusun rencana untuk menjodohkan bos mereka, Kirsten dan Rick, dengan harapan hubungan itu akan membuat suasana kerja lebih santai.

Namun, dalam prosesnya, Harper dan Charlie justru mulai menyadari perasaan mereka satu sama lain, menciptakan kisah cinta yang tak terduga.

4. The Half of It

The Half of It adalah film coming-of-age yang mengisahkan Ellie Chu, seorang siswi cerdas dan pendiam di kota kecil Squahamish. Untuk membantu keuangan keluarganya, Ellie menerima pekerjaan menulis esai untuk teman-teman sekolahnya.

Suatu hari, Paul Munsky, seorang atlet yang kurang pandai merangkai kata, meminta Ellie menulis surat cinta untuk Aster Flores, gadis yang ia sukai. Ellie setuju, tetapi tanpa disadari, ia juga mulai menyukai Aster. Seiring berjalannya waktu, persahabatan antara Ellie dan Paul berkembang, sementara cinta segitiga yang tak terduga pun terbentuk. Film ini mengeksplorasi tema identitas, persahabatan, dan cinta dalam berbagai bentuknya.

5. About Time

About Time adalah film drama romantis yang mengisahkan Tim Lake, seorang pria yang menemukan bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu. Dengan kekuatan ini, ia berusaha memperbaiki berbagai momen dalam hidupnya, terutama dalam hal percintaan.

Tim jatuh cinta pada Mary dan menggunakan kemampuannya untuk menciptakan hubungan yang sempurna. Namun, ia segera menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat dikendalikan, dan kebahagiaan sejati terletak pada menghargai setiap momen yang ada.

Rekomendasi film valentine Perbesar

6. The Notebook

The Notebook adalah film romantis yang mengisahkan cinta abadi antara Noah Calhoun dan Allie Hamilton. Berlatar di tahun 1940-an, Noah, seorang pemuda dari keluarga sederhana, jatuh cinta pada Allie, gadis kaya dari keluarga terpandang. Meskipun hubungan mereka terhalang oleh perbedaan status sosial dan campur tangan orang tua Allie, cinta mereka tetap bertahan.

Setelah bertahun-tahun terpisah, Allie bertunangan dengan pria lain, tetapi takdir mempertemukan kembali dirinya dengan Noah. Dalam perjalanan menemukan cinta sejati, mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan keputusan sulit.

Kisah ini diceritakan melalui seorang pria tua yang membacakan kisah cinta tersebut kepada seorang wanita di panti jompo, mengungkap makna sejati dari cinta yang tak lekang oleh waktu.

7. La Dolce Villa

La Dolce Villa mengisahkan Olivia, seorang wanita berjiwa bebas yang memutuskan untuk merenovasi sebuah vila tua di pedesaan Italia. Ayahnya, Eric, seorang pebisnis pragmatis, menentang keputusannya dan menganggapnya sebagai pemborosan.

Namun, ketika Eric mengunjungi Italia untuk membujuk Olivia pulang, ia justru menemukan keindahan hidup yang selama ini ia abaikan. Dalam perjalanan ini, hubungan ayah dan anak yang sempat renggang kembali terjalin, sementara Olivia juga menemukan cinta di tempat yang tak terduga.

8. The Most Beautiful Girl in the World

The Most Beautiful Girl in the World adalah film romantis Jerman yang mengisahkan Cyrill, seorang remaja berbakat dalam menulis puisi, tetapi minder dengan penampilannya. Saat sekolahnya mengadakan perjalanan ke Paris, ia diam-diam menulis surat dan lirik lagu untuk Roxy, gadis baru yang menarik perhatiannya.

Namun, karena kurang percaya diri, Cyrill membiarkan Rick, teman sekolahnya yang tampan namun kurang cerdas, menjadi wajah dari kata-kata indahnya. Konflik pun muncul saat Roxy mulai jatuh cinta pada sosok yang ia kira penulis aslinya, sementara Cyrill harus menghadapi perasaannya sendiri. Film ini menyajikan kisah cinta segitiga yang manis, diiringi humor, musik, dan pesan tentang kepercayaan diri.

9. Love Forever

Love Forever mengisahkan pasangan asal Stockholm, Hanna dan Samuel, yang merencanakan pernikahan impian mereka di pulau Gotland. Dengan konsep pernikahan intim dan sederhana, mereka berharap hari bahagia itu berjalan lancar.

Namun, kehadiran keluarga dan teman-teman dengan beragam tradisi serta ekspektasi mulai mengacaukan rencana mereka. Seiring berjalannya waktu, Hanna dan Samuel dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji cinta dan komitmen mereka.

10. Umjolo: There is No Cure

Umjolo: There is No Cure adalah film drama romantis asal Afrika Selatan yang dirilis pada 14 Februari 2025. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan ratu kecantikan yang kehilangan gelarnya setelah mengungkapkan sebuah skandal secara publik.

Setelah itu, ia memutuskan untuk menulis sebuah buku yang mengungkapkan semua detail skandal tersebut, sementara kehidupan asmaranya sendiri tetap tidak tersentuh

Beberapa film di atas dapat menjadi rekomendasi tontonan hari kasih sayang Anda. Apapun pilihan filmnya, yang terpenting adalah bagaimana cerita-cerita tersebut dapat menghangatkan hati dan mengingatkan kita tentang arti cinta. Jadi, siapkan camilan favorit, atur suasana yang nyaman, dan nikmati Valentine dengan film-film terbaik yang penuh romansa! (Mianda Florentina)