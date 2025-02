Manfaat Digital Playground untuk Edukasi Anak

Bisnis.com, JAKARTA - Dunia bermain anak terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Dulu, anak-anak lebih banyak bermain di luar dengan permainan fisik.

Sekarang, teknologi digital menghadirkan cara bermain yang lebih interaktif dan seru! Salah satu tren terbaru adalah digital playground, tempat bermain modern yang menggabungkan teknologi dengan permainan edukatif.

Manfaat Digital Playground

Digital playground bukan hanya sekadar tempat bermain, tetapi juga bisa membantu anak-anak belajar sambil bersenang-senang. Dengan teknologi seperti augmented reality (AR) dan artificial intelligence (AI), anak-anak bisa menjelajahi dunia virtual yang berubah sesuai imajinasi mereka. Seru sekali, bukan?

Selain menyenangkan, digital playground juga baik untuk perkembangan otak dan keterampilan sosial anak. Di sini, mereka bisa bermain sambil memecahkan tantangan, belajar berpikir kritis, dan bekerja sama dengan teman-teman. Semua permainan dirancang dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan, jadi ibu tak perlu khawatir!

Di berbagai negara, konsep digital playground sudah banyak diterapkan, termasuk di Jepang, yang terkenal dengan inovasi teknologi canggihnya.

Digital playground dirancang untuk mendukung eksplorasi lingkungan fisik dan pengembangan keterampilan motorik, serta interaksi sosial.

Digital playgroundmenawarkan semua ini dan lebih banyak lagi, memungkinkan eksplorasi terbuka bagi anak-anak untuk berkreasi, menggunakan imajinasi mereka, dan mempelajari keterampilan baru. Dan kita semua tahu bahwa siswa lebih cenderung tertarik untuk mempelajari apa saja yang melibatkan teknologi!

Digital playground baru merangsang lebih dari sekadar indera siswa permainan interaktif elektronik menggabungkan fitur olahraga luar ruangan dan video game untuk memberikan stimulasi fisik juga. Selain itu, menantang siswa baik secara fisik maupun kognitif dan yang terpenting, mereka bersenang-senang.

Peralatan digital playground juga dirancang untuk mengembangkan keterampilan fisik seperti koordinasi, kecepatan, refleks, dan waktu reaksi sekaligus mengembangkan stimulasi mental dan keterampilan sosial. Tidak ada yang standar, hanya mutakhir.

Digital playground ini mendorong siswa untuk bergerak, berpikir, dan berinteraksi dengan cara baru sambil mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar.

Salah satu digital playground dari Jepang yang baru hadir di Indonesia adalah Little Planet, yang dikenal sebagai No.1 Digital Playground from Japan. Resmi dibuka pada 22 Februari 2025 di Mall of Indonesia, Little Planet menawarkan pengalaman bermain yang unik, di mana anak-anak bisa bermain sambil belajar dengan teknologi digital interaktif.

Di setiap atraksi, anak-anak bisa mengekspresikan kreativitas dan rasa ingin tahu mereka. Misalnya, mereka bisa menggambar, lalu melihat hasil karyanya bergerak dan hidup di layar! Selain itu, ada onee-san, kakak pendamping yang siap membimbing anak-anak dan memberikan rasa aman bagi orang tua.

"Little Planet seperti dunia impian yang menghubungkan imajinasi dan realitas. Saya sudah mencoba bermain di sini, rasanya luar biasa melihat gambar yang saya warnai menjadi hidup dan bergerak di depan mata! Dunia imajinasi dan dunia nyata benar-benar terhubung, menciptakan ruang penuh impian. Selain itu, kakak atau onee-san yang bertugas sebagai navigator juga berbeda dari playground lain dan membuat saya ingin datang lagi dan lagi," kata eks-member JKT48 Haruka Nakagawa juga ikut mencoba bermain di Little Planet.