Benarkah Musik Bisa Sembuhkan Kanker? Begini Kata Ilmuwan

Bisnis.com, JAKARTA - Selama bertahun-tahun, telah ada spekulasi bahwa musik sebenarnya dapat menyembuhkan orang.

Meskipun tidak diragukan lagi bahwa mendengarkan musik dapat membantu menenangkan Anda, dan meningkatkan suasana hati Anda, penelitian tentang pengaruhnya terhadap kesehatan belum terbuktikan.

Dalam sebuah studi baru di Brasil, telah ditemukan hubungan antara Simfoni No. 5 karya Beethoven dan sel kanker. Telah terungkap bahwa Simfoni memang membunuh sel-sel hingga 20%, meskipun tidak pada manusia atau hewan manapun sel-sel ini disimpan dalam cawan petri di laboratorium.

Dalam sebuah studi yang dilakukan di Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Universitas Federal Rio de Janeiro, Brasil, para ilmuwan mengeksplorasi apakah musik, dapat berperan dalam pengobatan kanker.

Di bawah arahan Dr. Márcia Alves Marques Capella, para peneliti memaparkan kultur sel yang sehat dan kanker ke berbagai genre musik.

Khususnya, Simfoni No. 5 karya Beethoven ditemukan dapat menghancurkan sekitar 20% sel kanker dalam waktu singkat, tanpa memengaruhi sel sehat. Hasil serupa diamati pada "Atmosphères" karya György Ligeti, sedangkan Sonata for Two Pianos karya Mozart tidak memiliki efek yang terlihat pada pertumbuhan sel.

Namun, penting untuk dicatat bahwa temuan ini telah dipertanyakan karena kurangnya bukti yang ditinjau sejawat yang mendukung klaim tersebut. Meskipun ada laporan awal, tidak ada studi ilmiah yang kredibel yang telah dipublikasikan untuk memvalidasi hasil ini, sehingga menimbulkan keraguan atas keabsahannya.

Mekanisme pasti tentang bagaimana hal ini terjadi masih belum jelas, namun, para ilmuwan berpendapat bahwa hal itu bisa jadi disebabkan oleh ritme, frekuensi, atau intensitas musik.

Eksperimen lebih lanjut, termasuk Samba Brasil dan Funk akan dilakukan untuk mengonfirmasi teori ini, dan mencari tahu apakah genre musik lain memiliki efek apa pun pada sel kanker. Jika memang ada, hal itu dapat membuka pintu besar menuju terapi kanker non-invasif di tahun-tahun mendatang.

Ludwig van Beethoven adalah seorang komposer dan pianis Jerman pada abad ke-17 hingga ke-18. Ia adalah salah satu tokoh musik Barat yang paling terkenal; karyanya termasuk di antara genre musik klasik yang paling banyak dipentaskan, dan mencakup transisi dari periode Klasik ke era Romantis dalam musik klasik, dan masih dipentaskan di teater-teater terkemuka di seluruh dunia.