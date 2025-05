Tren Kim Seon-ho Tersenyum, Viral di Media Sosial Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Peran Kim Seon Ho di film When Life Gives You Tangerines meninggalkan kesan tersendiri dan memunculkan tren baru bagi penggemarnya di Indonesia.

Kehadiran Kim Seon-ho sebagai cameo dalam film When Life Gives You Tangerines sukses mencuri perhatian penonton. Dia tampil sebagai Park Chung-seob, seorang seniman muda yang juga bekerja sebagai pelukis poster film di sebuah bioskop kecil di Seoul.

Perannya mulai muncul dari episode 9 hingga episode terakhir. Park Chung-seop bukan karakter yang dramatis atau flamboyan. Dia berperan sebagai mahasiswa seni yang bekerja paruh waktu untuk melukis reklame film yang akan tayang.

Namun, interaksi kecil dan perlahan yang dilakukan oleh Park Chung-seob membuatnya terhubung dengan Yang Geum-myeong, putri Ae-sun dan Gwan-sik — yang sedang menjalani kehidupan mandiri di kota besar.

Pertemuan mereka terjadi secara tak terduga, saat Chung-seob memergoki Geum-myeong berada di kamar kekasihnya, yang ternyata adalah anak pemilik kos tempat Geum-myeong tinggal. Meski awalnya terasa canggung, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat dan bermakna.

Chung-seop bahkan membantu Geum-myeong mendapatkan pekerjaan paruh waktu di bioskop tempatnya bekerja. Hubungan mereka tumbuh secara alami, melalui interaksi yang jujur, muncul juga chemistry antara keduanya. Cara mereka memerankan film tampak sangat menyentuh dan tulus di hati penonton.

Penampilan Kim Seon-ho sebagai Chung-seob mendapat sambutan positif dari penggemar. Gaya rambut gondrong, janggut tipis, dan kacamata bulat yang dikenakannya menambah pesona seniman yang misterius dan lembut. Tak hanya penampilan fisik, tapi juga cara Seon-ho membawakan karakter ini dengan tenang dan penuh perasaan yang menuai pujian.

Meski awalnya hanya dirancang sebagai cameo, peran Chung-seob berkembang menjadi subplot menarik yang menambah warna dalam alur utama drama. Hubungan antara Geum-myeong dan Chung-seop memperkaya narasi When Life Gives You Tangerines, yang memang dikenal menonjolkan kedalaman emosi dan nuansa kehidupan yang nyata.

Kehadiran Kim Seon-ho di drama ini juga menjadi kejutan manis bagi penggemarnya yang rindu melihatnya kembali di layar kaca. Meski tak banyak muncul, kehadirannya memberikan kesan mendalam—seperti semangkuk tangerin hangat di musim dingin Jeju.

Viral, Kim Seon Ho Challenge

Senyuman Kim Seon-ho di film drama korea ini sebagai Chung Seob kepada IU, sukses bikin penonton baper berjamaah. Adegan tersebut juga menciptakan tren viral bertajuk “Kim Seon-ho Smile Challenge.”

Dalam momen tersebut, Chung Seob, sang pelukis poster film yang polos dan penuh cinta, berdiri memandangi kekasihnya, Yang Geum-myeong (diperankan oleh IU), sambal tersenyum lembut penuh rasa sayang. Momen ini terjadi di hari pernikahan mereka.

Tidak ada dialog panjang atau musik dramatis—hanya tatapan dan senyuman. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuat adegan ini terasa sangat tulus dan menyentuh. Momen ini membuat penonton tersenyum tersipu-sipu dan menirukan Gerakan Kim Seon Ho.

Bukan cuma senyum biasa, ekspresi Seon-ho dipenuhi kebahagiaan yang begitu murni, sampai-sampai dalam satu momen, ia memegang dadanya seolah jantungnya mau meledak karena terlalu bahagia. Ia bahkan pura-pura pingsan dan menjatuhkan kepala ke bahu kiri—gestur kecil tapi sukses membuat penonton meleleh.

Meski hanya tampil sebagai cameo di paruh akhir drama, Kim Seon-ho meninggalkan kesan yang luar biasa kuat. Karakternya, Chung Seob, membawa nuansa ringan dan romantis yang kontras namun melengkapi kisah utama Ae-sun dan Gwan-sik. Senyumannya yang “bikin jantung nyangkut di langit-langit” itu jadi bahan obrolan hangat di mana-mana, dari forum penggemar hingga media sosial.

Tak butuh waktu lama, adegan tersebut pun menyebar luas di TikTok, Instagram, dan Twitter. Muncullah tren “Kim Seon-ho Smile Challenge” di mana netizen meniru ekspresi bahagia ala Seon-ho—tersenyum malu-malu sambil pura-pura pingsan ke bahu kiri. Tren ini tak hanya viral di Korea, tapi juga di Indonesia, Jepang, hingga Tiongkok. Bahkan sejumlah selebriti ikut meramaikan dengan versi mereka sendiri.

Yang menarik, banyak video challenge ini menggunakan lagu “Supernatural” milik Ariana Grande sebagai latar. Lagu ini memang terasa pas: lembut, dreamy, dan liriknya penuh perasaan. Beberapa bagian lagunya seperti menggambarkan cinta yang terasa tak nyata—persis seperti tatapan penuh cinta Chung Seob pada Geum-myeong.

Tak heran, adegan sederhana ini berubah jadi fenomena global. Kim Seon-ho sekali lagi membuktikan bahwa kehadiran singkat pun bisa menciptakan dampak besar, apalagi jika disampaikan dengan hati.

Kalau kamu belum ikut #KimSeonHoSmileChallenge, siapa tahu sekarang saatnya. Siapkan senyuman terbaikmu, kepala ke bahu kiri, dan biarkan cinta berbicara lewat ekspresi kecil yang menggetarkan hati.