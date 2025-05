Arti Lukisan Raden Saleh yang Muncul di Video Jin BTS Don't Say You Love Me

Bisnis.com, JAKARTA - Video Musik (VM) milik Jin BTS berjudul Don't Say You Love Me menjadi trending topik di Indonesia.

Diketahui, syuting VM tersebut dilakukan di National Gallery Singapore untuk keperluan album Echo.

Dalam video tersebut, terlihat Jin berdiri di depan lukisan karya milik Raden Saleh yang berjudul Boschbrand (Forest Fire).

Lukisan tersebut menggambarkan harimau, kerbau, elang yang akan dilahap oleh api akibat kebakaran hutan. Adapun lukisan tersebut dibuat pada 1849 dengan Teknik minyak di atas kanvas.

Lukisan berukuran 300x369 itu sebelumnya ditemukan tak terurus di sebuah depot di Rijswick, Belanda. Kemudian pada 2014 dijual oleh keluarga kerjaan Belanda ke Galeri Nasional Singapura.

Mengutip National Heritage Board, lukisan tersebut diadopsi oleh Yayasan Yong Hon Kong. Forest Fire memiliki arti yang menyimbolkan tentang tragedi hidup dan mati.

Dilukiskan bahwa hewan-hewan dikejar oleh api hingga ke ujung jurang.

"Kisah hidup dan mati yang tak henti-hentinya dan tragis ini dinarasikan dengan kuat melalui penggambaran hewan-hewan yang hidup dan penggunaan cahaya dan kegelapan yang dramatis dalam skala yang monumental," tulis National Heritage Board, dikutip Senin (19/5/2025).

Forest Fire dilukis selama tahun-tahun terakhir masa tinggal Raden Saleh yang panjang di Eropa dan merupakan contoh terbesar karya seniman tersebut.

Lukisan itu juga menunjukkan penguasaan teknis Raden Saleh terhadap media minyak, realisme, dan bahasa Romantisisme Eropa.

Lukisan tersebut dihadiahkan oleh Raden Saleh kepada Raja Willem III dari Belanda pada tahun 1850. Setahun kemudian, pada tahun 1851, raja menganugerahkan gelar "Schilder des Konings" ("Pelukis Raja") kepadanya.