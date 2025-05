Jacob Collier Kembali ke Panggung Java Jazz Festival 2025 Setelah 9 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Musisi asal Inggris, Jacob Collier kembali ke panggung BNI Java Jazz Festival setelah terakhir bertandang ke Jakarta sembilan tahun lalu.

Jacob mengisi Special Show di hari pertama BNI Java Jazz Festival 2025, di Wondr by BNI Hall. Dia berada di panggung yang sama dengan pertama kali berkunjung ke festival ini 2016 lalu.

Namun, Jacob sempat berkunjung ke Indonesia dua tahun lalu, pada 2023, dalam konser solo perdananya di Indonesia pada 13 November 2023 di JIExpo Theater, Kemayoran, Jakarta Pusat

Jacob Collier merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, multi-instrumentalis, produser, yang telah menyabet enam Grammy Awards dan 15 nominasi, termasuk Album of the Year pada 2021 dan 2025.

Penyanyi asal Inggris ini memadukan jazz dan elemen-elemen dari genre musik lain, dan sering kali menampilkan penggunaan reharmonisasi dan harmoni yang erat.

Dia tampil dengan energik dan membawakan lagu-lagunya yang magis, bahkan sambil 'juggling' memainkan beberapa alat musik sekaligus.

Dalam penampilannya, Jacob membawakan beberapa lagu seperti Little Blue, cover lagu Can't Help Falling In Love milik Elvis Presley yanh diaransemen ulang, juga lagu-lagu barunya seperti In To Deep, In My Room dan Witness Me.

Jacob juga menampilkan serta Don't You Know, lagu yang sempat dia bawakan juga 9 tahun lalu. Yang paling dinantikan, dia juga mengajak penonton untuk menyanyikan harmoni bersama, dan menyebutnya "Java Jazz Choir" menunjukkan keahlian harmoninya.

Para penonton juga dengan antusias mengikuti arahan harmonisasi dari sang maestro muda.

BNI Java Jazz Festival 2025 digelar selama tiga hari, mulai Jumat, 30 Mei 2025 sampai Minggu, 1 Juni 2025.

Festival musik jazz yang selalu dinantikan setiap tahun ini menampilkan lebih dari 100 musisi di 11 panggung berbeda di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta.

Di hari pertama, para penikmat jazz juga bisa menyaksikan penampilan Andien, Komodo Project (Gilang Ramadhan, Ivan Nestorman, Adi Darmawan, & Lian Panggabean) Ft. Smiet Lalove, Wijaya 80, Jane Monheit, sampai Jesus Molina.