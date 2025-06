Menkes: indonesia Masih Kekurangan 1 Juta Kantong Darah per Tahun

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 1 juta kantong darah per tahun dari total kebutuhan 6 juta kantong darah.

Dia menerangkan bahwa para pendonor di Indonesia rata-rata mendonorkan darahnya sebanyak 1 kantong per tahun. Artinya, masih diperlukan sekitar 1 juta pendonor aktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kata dia, 6 juta kantong darah dapat menyelamatkan 18 juta nyawa per tahun.

"Jadi posisi kita masih kurang sekitar 1 juta kantong darah per tahun. Itu artinya 1 juta donor, karena rata-rata pendonor mendonor 1 kantong darah per tahun. Kalau setahun bisa 2 kali donor, berarti kita masih kekurangan 500.000 pendonor aktif," katanya saat membuka kegiatan donor darah 45 Tahun Medco Energi di The Energy Building, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Baca Juga Studi Ungkap Orang dengan Golongan Darah A Lebih Rentan Terkena Stroke

Sementara itu, Komisaris Utama Medco Energy Yani Panigoro mengatakan bahwa perusahaan swasta nasional itu setidaknya telah mengumpulkan sekitar 1.700 calon pendonor dan sudah terkumpul sekitar 650 kantong darah pada peringatan ulang tahun perusahaan kali ini.

"Kegiatan donor darah seperti ini akan terus kami lakukan termasuk untuk mendukung kesehatan masyarakat. Terlebih satu kantong darah bisa menyelamatkan tiga nyawa," katanya.

Lebih lanjut, Menkes menuturkan bahwa selama ini darah manusia dapat digunakan untuk berbagai manfaat. Selain kebutuhan darah pada umumnya, banyak obat-obatan esensial WHO berbahan dasar darah.

Baca Juga Ilmuwan Ungkap Buang Angin Alias Kentut Bisa Kendalikan Tekanan Darah

"Banyak farmasi obat-obatan itu basisnya dulu dari Kimia. Banyak juga obat-obatan esensial yang basisnya dari darah. Ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa," tuturnya.

Selama ini, banyak obat-obatan yang berbahan dasar darah tidak diproduksi di Indonesia. Alhasil harga obat tersebut dijual mahal. Namun saat ini, RI telah memiliki pabrik plasma darah untuk menghasilkan berbagai obat-obatan.