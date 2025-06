8 Destinasi Wisata Paling Hits di Chengdu China: Panda Base Camp hingga Jiuzhaighou

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar baik untuk Anda yang berencana berwisata ke China. Saat ini, Pemerintahan China resmi membuat kebijakan baru yakni bebas visa transit untuk 55 negara selama 240 jam atau 10 hari.

Mengutip lama visaforchina.cn, salah satu negara yang mendapat fasilitas bebas visa transit 10 hari di China adalah Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, Anda dapat berkunjung ke China saat transit dengan mengajukan permohonan kepada otoritas imigrasi di 60 pelabuhan masuk di berbagai lokasi.

Selain Beijing dan Shanghai, salah satu kota di China yang menyimpan berbagai destinasi wisata menarik adalah Chengdu. Meski dulunya merupakan kawasan 'hidden gem', ibu kota provinsi Sichuan ini melesat menjadi salah satu tujuan wisata yang paling banyak dibicarakan di Negeri Tirai Bambu.

Dengan perpaduan memikat antara tradisi kuno, kuliner lezat, dan keindahan alam (yang muncul media sosial), tidak mengherankan jika Chengdu semakin diminati wisatawan, baik domestik China maupun dari luar negeri, dengan pemesanan sebelum musim panas yang meningkat lebih dari 180%.

Data Trip.com, perusahaan perjalanan terbesar di China, mencatat peningkatan rute penerbangan domestik dan internasional, termasuk konektivitas yang lebih baik melalui hub utama seperti Shanghai dan Beijing. Hal itu membuat Chengdu semakin mudah diakses dan diminati oleh wisatawan.

Ketika turis mulai mencari pengalaman yang lebih mendalam dan autentik di luar kota-kota megapolitan yang padat, Chengdu, yang dinobatkan sebagai Kota Gastronomi oleh UNESCO, muncul sebagai pilihan ideal: kaya budaya, namun suasananya tetap santai. Selain menjadi rumah untuk Panda raksasa, Chengdu juga menyimpan keindahan alam serta aneka kuliner pedas yang menggugah selera.

Anda tertarik untuk mengeksplorasi China? Berikut 8 destinasi wisata hidden gem di Chengdu pada 2025 seperti yang telah dikurasi oleh tim Trip.com

8 Destinasi Wisata Populer di Chengdu 2025

1. Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding

Tidak lengkap rasanya berwisata ke Chengdu tanpa bertemu dengan 'penghuni' yang paling terkenal: panda raksasa. Pusat penelitian ini menawarkan kesempatan langka untuk melihat panda raksasa (giant panda) dan panda merah (red panda) di lingkungan yang dirancang dengan cermat yang mencerminkan habitat aslinya.

Didirikan oleh Pemerintah Kota Chengdu pada 1987, Giant Panda Breeding & Research Base memiliki luas 3,07 km2. Pusat penangkaran Panda terbesar di China tersebut kini menjadi rumah bagi lebih dari 200 ekor panda dewasa dan bayi panda. Adapun, perjalanan dari pusat kota Chengdu ke sana membutuhkan waktu sekitar 40 menit menggunakan bus atau mobil pribadi.

Harga tiket masuk ke Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding dibanderol mulai dari US$7,66 atau sekitar Rp124.858 (Kurs Rp 16.300 per dolar AS) tanpa pemandu. Jika ingin berkunjung dengan pemandu, Anda perlu merogoh kocek mulai dari US$115,89 atau Rp 1,9 juta per orang.

Menurut pemandu wisata Trip.com, kunjungan ke Chengdu Giant Panda Breeding & Research Base sebaiknya dilakukan saat pagi hari atau mulai dari pukul 09.00 waktu setempat. Selain belum ramai oleh wisatawan, Anda juga dapat melihat langsung tingkah lucu dan menggemaskan panda-panda raksasa saat bangun tidur dan sarapan.

2. Margo Manor Hotpot

Rempah-rempah merupakan salah satu kebanggaan provinsi Sichuan. Bagi Anda yang ingin mencicipi 'pedasnya' mala, tidak ada tempat yang lebih berkesan selain di Margo Manor.

Restoran hotpot yang mengesankan ini memadukan arsitektur yang memukau, atraksi yang seru, dan cita rasa Sichuan yang berapi-api menjadi satu pengalaman bersantap yang tak terlupakan. Tempat ini wajib dikunjungi jika Anda merupakan pencinta hidangan yang berani, cita rasa lokal, dan pedas nan mengigit.

Untuk wisatawan muslim, Anda dapat memesan menu-menu seperti daging, sapi, daging ayam, seafood, dan tofu.

3.Taikoo Li Chengdu

Jalan-jalan ke Chengdu jangan lupa untuk berkeliling untuk belanja. Salah satu pusat shopping paling hits di Chengdu adalah Taikoo Li. Tempat ini memadukan arsitektur Tiongkok kuno dengan etalase toko mewah modern menciptakan suasana kosmopolitan yang sejuk.

Taikoo Li merupakan kompleks perbelanjaan dan gaya hidup terbuka di jantung kota ini merupakan studi kasus tentang bagaimana Chengdu merangkul gaya hidup modern, tanpa kehilangan nuansa tradisional. Anda dapat menemukan merek-merek desainer, seperti Alexander McQueen, Gucci, dan Versace di antara galeri-galeri anyar, serta beberapa kafe dan bar terbaik di kota ini, termasuk %Arabica dan Wang De Chuan Tea Company.

Selain berbelanja, Anda juga bisa melihat dan befoto dengan patung panda raksasa yang ada di lantai teratas International Finance Square (IFS).

4. Museum Chuancai

Terletak di pinggiran barat laut Chengdu, museum interaktif ini merupakan yang pertama dari jenisnya di Tiongkok. Pengunjung dapat menjelajahi sejarah masakan Sichuan dengan penuh sensasi. Jika sampai di sana, jangan kaget ketika Anda mencium aroma merica Sichuan atau mala yang terkenal.

Selain itu, Anda juga dapat mencicipi hidangan lezat ala Sichuan, termasuk panekuk isi ala Sichuan, agar-agar ala Sichuan utara, puding tahu, dan pangsit. Anda tidak hanya akan mengamati sejarah gastronomi setempat, tetapi Anda juga dapat menjelajahi museum yang berisi sejarah kuliner Sichuan.

Para tamu bahkan dapat menyaksikan pertunjukan koki dalam menyiapkan makanan khas Sichuan seperti Kungpao Chicken atau Ma Po Tahu.

5. Chengdu People's Park

Chengdu Renmin Park merupakan destinasi penting untuk merasakan kehidupan lokal. Oase perkotaan ini memungkinkan pengunjung untuk merasakan suasana santai kota dari penduduk setempat yang berlatih tai chi, keluarga yang menikmati teh di paviliun terbuka, dan musisi jalanan yang memainkan alat musik tradisional.

Pastikan untuk berhenti dan menyesap teh melati Chengdu yang terkenal, atau bahkan mencoba tradisi lokal membersihkan telinga. Sebuah pengalaman menenangkan yang merupakan bagian dari keingintahuan budaya dan ritual kesehatan.

Destinasi di Luar Kota Chengdu

Berkat jaringan kereta api berkecepatan tinggi dan penerbangan domestik yang berkembang dengan baik di Chengdu, bepergian ke luar kota menjadi sangat mudah dan menyenangkan.

Berikut adalah tiga tempat wisata yang wajib dikunjungi, sempurna untuk perjalanan sehari atau akhir pekan:

6. Lembah Jiuzhaigou

Di tepi Dataran Tinggi Tibet terdapat Pegunungan Min, yang mencakup situs konservasi alam Cagar Alam Jiuzhaigou. Situs Warisan Dunia UNESCO, yang terkenal dengan danau sejernih kristal, air terjun yang mayestik, dan pegunungan berhutan lebat.

Trip.com mengajak saya dan rombongan jurnalis untuk melihat keindahan lansekap Sichuan di Taman Nasional Jiuzhaighou yang terletak 450 km dari kota Chengdu. Untuk menuju ke sana, saya harus naik kereta cepat dari stasiun Chengdu menuju stasiun Huanglongjiuzhai dengan tarif mulai dari US$18 atau sekitar Rp300 ribu per orang. Perjalanan dari stasiun kereta cepat Huanglongjiuzhai dilanjutkan menggunakan bus atau mini bus selama 90 menit hingga akhirnya saya tiba di kawasan wisata Jiuzhaighou.

Membentang lebih dari 72.000 hektar di bagian utara Provinsi Sichuan, lembah Jiuzhai atau yang dikenal dengan sebutan “Lembah 9 Desa” berada di ketinggian lebih dari 4.800 meter. Kawasan wisata tersebut sudah ditetapkan sebagai salah satu situs warisan UNESCO yang juga menjadi rumah bagi beberapa suku Tibet.

Bentang alam di sana benar-benar luar biasa. Jika ada yang bertanya dimana lokasi ‘surga di bumi’, Saya mungkin akan menjawab Taman Nasional Jiuzhaigou pasti salah satunya. Mungkin tidak ada tempat lain yang memiliki pemandangan dengan nuansa mimpi serta kemurnian alam seperti bak negeri dongeng.

7. Gunung Emei

Gunung Emei, salah satu dari Empat Gunung Suci Buddha di Tiongkok, menawarkan ketenangan spiritual dan pemandangan pegunungan yang dramatis. Situs Warisan Dunia UNESCO ini sangat ideal bagi mereka yang menyukai tantangan; menaiki tangga batu kunonya akan memastikan Anda berdiri di atas lautan awan, dengan pemandangan yang menakjubkan.

Pengunjung juga dapat berjalan-jalan santai di sepanjang biara-biara di tepi tebing dan berpotensi bertemu dengan monyet-monyet yang mendiami gunung ini.

8. Patung Buddha Raksasa Leshan

Hanya dengan naik kereta api singkat dari Chengdu, patung Buddha batu setinggi 71 meter yang diukir lebih dari satu milenium yang lalu ini merupakan yang terbesar di dunia. Dilihat dengan perahu atau dari jalan setapak di lereng bukit, patung ini merupakan bukti kecerdikan dan keyakinan kuno yang menakjubkan.