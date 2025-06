Serba-Serbi PRJ 2025, Ada Tiket Gratis, Artis Terkenal, dan Makanan Viral

Bisnis.com, JAKARTA - Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau yang sering disebut dengan Jakarta Fair kembali hadir. Anda bisa menonton beberapa konser artis papan atas dan meraih tiket gratis.

Namun, tahukah kamu, sejarah PRJ? Bahkan PRJ ini sempat digelar di Monas, tetapi kini digelar di JIExpo Kemayoran.

Simak keunikan event Jakarta Fair 2025 dan serba-serbi PRJ:

1. Sejarah PRJ

PRJ atau Jakarta Fair dikenal sebagai acara pameran tahunan terbesar di Asia Tenggara dan pertama kali diadakan pada 1968. Meskipun disebut 'pekan', pameran ini berlangsung selama sebulan, sekaligus memperingati HUT Jakarta.

PRJ pernah absen, karena pandemic Covid-19 dan kembali berperasi lagi pada 2022.

2. Tiket Gratis PRJ

Tiket gratis diberikan untuk pengunjung PRJ 2025 yang masuk kategori anak-anak dan lansia. Syaratnya anak-anak harus memiliki tinggi badan di bawah 1 meter berhak untuk masuk secara gratis ke Jakarta Fair 2025.

Kemudian untuk lansia, diberikan tiket gratis apabila telah berusia 60 tahun ke atas. Lansia hanya perlu menunjukkan e-KTP saat berada di loket masuk. PRJ juga menggratiskan tiket untuk anggota TNI/Polri dengan memperlihatkan KTA saat hendak masuk.

3. Cara Beli Tiket

Pembelian tiket PRJ dibagi menjadi dua yakni offline dan online hingga 13 Juli 2025. Untuk online, anda bisa membelinya melalui situs resmi www.jakartafair.co.id.

Buka situs www.jakartafair.co.id

Pilh menu "Beli Tiket"

Pilih tanggal dan jenis tiket yang ingin anda beli

Setelah itu tentukan jumlah tiket dan masukkan data diri

Lakukan pembayaran sesuai instruksi yang diberikan

Tiket online akan dikirim melalui email atau WhatsApp yang diberikan saat pengisian data

Tunjukkan e-ticket saat anda mengunjungi PRJ 2025

4. Tenant Terkenal

Saat hari pertama buka, PRJ atau Jakarta Fair sudah mendapatkan review dari banyak konten creator, mulai dari Bakso Afung dengan mangkok unik, mi gaga harga Rp10.000 dengan porsi segunung, kripik Kusuka, snack Momogi Rp1.000, debut permen Fox hanya Rp5.000, es potong Indofood, hingga es ce hun tiau yang viral.

5. Jadwal Konser PRJ hingga Juni 2025

Sabtu, 21 Juni: Ungu, Alexy, Okaay

Minggu, 22 Juni: Maliq & D'Essentials, The Jazmint, Maxence

Senin, 23 Juni: Armada, Big Bottom, Orgie Ska

Selasa, 24 Juni: Souljah, Feel Koplo, Hey Bobby

Rabu, 25 Juni: The Changcuters, Niel, Lucy

Kamis, 26 Juni: Wali, Pitu

Jumat, 27 Juni: NDX A.K.A, Pegawai Musik Sipil, Be A Dub's

Sabtu, 28 Juni: Mystic Jive, Narra Reunion, (1 penampil lainnya akan diumumkan)

Minggu, 29 Juni: Tipe-X, Orind, Sudut

Senin, 30 Juni: Endank Soekamti, The Rain, Tenholes



Anda bisa membeli bundling tiket masuk+konser reguler: mulai Rp80.000

Bundling tiket masuk+konser VIP: mulai Rp100.000

Paket liburan hemat keluarga: mulai Rp42.000



6. Harga Tiket Masuk PRJ 2025

Harga tiket Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025 pada hari biasa dan weekend berbeda:

Senin: Rp40.000

Selasa–Jumat: Rp50.000

Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional: Rp60.000

Kemudian ada juga tiket bundling untuk pengunjung yang ingin menikmati konser. Berikut rincian harga tiketnya:

7. Tenant Skincare, Makanan Ringan, Outdoor, dan Elektronik

PRJ kini semakin meriah dengan kehadiran tenant skincare, camilan, olahraga, and elektronik, antara lain:

- Tenant skincare: Kahf, Somethinc, Hanasui, Azarine, Pink Flash, Focallure, Makarizo, YOU, Dazzle Me,, Erha, Barenbliss, Watson, The Originote, Saniye

- Tenant olahraga dan outdoor: Eiger, League, Bodypack, Kalibre

- Tenant elektronik: Erafone, Samsung, VIVO, Sharp, Agres.id, Changhong, Gamers.id