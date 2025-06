Serial MCU Terbaru Ironheart Telah Tayang di Disney+

Bisnis.com, JAKARTA — Para penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU) kembali disuguhkan kabar baik dengan hadirnya serial terbaru dari Marvel Studios, "Ironheart," yang resmi tayang perdana pada 25 Juni lalu di Disney+ Hotstar.

Setelah pada tahun 2025 MCU merilis dua film box office, yaitu Captain America: Brave New World dan Thunderbolts. Kini mereka hadir dengan serial terbaru mereka yakni Ironheart.

Disutradarai oleh Sam Bailey dan Angela Barnes. Selain itu, Ryan Coogler sutradara film Black Panther sebelumnya juga turut terlibat sebagai produser eksekutif. "Ironheart" diharapkan akan melanjutkan tradisi Marvel Studios dalam menyajikan cerita pahlawan super yang relevan dan menghibur.

Dengan fokus pada kecerdasan dan inovasi kreatif, serial ini akan mengeksplorasi tema-tema tentang legacy, tanggung jawab, dan bagaimana seorang individu muda dapat membuat perbedaan besar di dunia yang kompleks.

Sinopsis Serial Ironheart

Serial "Ironheart" mengisahkan tentang Riri Williams, seorang mahasiswi MIT yang cerdas dan inovatif, diperankan oleh Dominique Thorne. Setelah kejadian dalam film "Wakanda Forever" (2022) di mana Dia berhasil menciptakan baju zirah canggih yang bisa disandingkan dengan Iron Man, Riri kembali menjalani hidupnya di Chicago.

Namun, takdir membawa tantangan baru baginya. Dalam serial ini, Riri harus menghadapi berbagai ancaman dan bahaya yang menguji kepintaran serta keberaniannya, hingga akhirnya ia benar-benar menerima perannya sebagai pahlawan super, Ironheart.

Serial "Ironheart" telah tayang perdana di Disney+. Para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk menyaksikan kelanjutan ceritanya, karena seluruh episode akan dirilis secara langsung hanya dalam kurun waktu dua minggu.

Secara keseluruhan, musim pertama "Ironheart" akan terdiri dari enam episode. Jadwal rilis episode adalah sebagai berikut:

- Episode 1: “Take Me Home” — tayang 25 Juni pukul 08.00 WIB

- Episode 2: “Will the Real Natalie Please Stand Up?” — tayang 25 Juni pukul 08.00 WIB

- Episode 3: “We in Danger, Girl” — tayang 25 Juni pukul 08.00 WIB

- Episode 4: “Bad Magic” — tayang 2 Juli pukul 08.00 WIB

- Episode 5: “Karma’s a Glitch” — tayang 2 Juli pukul 08.00 WIB

- Episode 6: “The Past is the Past” — tayang 2 Juli pukul 08.00 WIB

Apa yang Sebaiknya Ditonton Sebelum Menyaksikan serial Ironheart

Serial Ironheart termasuk salah satu tayangan MCU yang relatif independen dari segi koneksi dengan serial MCU lainnya. Karakter utamanya, Riri Williams, pertama kali diperkenalkan dalam film Black Panther: Wakanda Forever, sehingga menonton film tersebut akan memberikan latar belakang yang penting. Di luar itu, tidak banyak tontonan wajib lain, meskipun memahami siapa Iron Man tentu akan memperkaya pemahaman, mengingat Riri terinspirasi oleh teknologi baju zirah miliknya.

Pemeran Serial Ironheart