Sinopsis How To Train Your Dragon, Versi Live Action Tayang di Bioskop Hari Ini!

Bisnis.com, JAKARTA -- Para penggemar film animasi suku Vikings beraksi bersama naga-naga unik kini dibawa bernostalgia lewat film How To Train Your Dragon versi live action.

Membawa Toothless dan kawan-kawan ke dunia nyata, film ini dibintangi Mason Thames sebagai Hiccup, bersama Gerard Butler sebagai ayahnya, Stoick The Vast, dan Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, Peter Serafinowicz, dan Murray McArthur sebagai para teman-teman Hiccup.

Masih sama dengan film animasinya, film ini juga ditulis oleh

Dean DeBlois, yang terinspirasi oleh seri buku terlaris New York Times karya Cressida Cowell.

Film ini juga diproduksi oleh nominasi Oscar® tiga kali Marc Platt, yang menggarap Wicked dan La La Land dan pemenang Emmy Adam Siegel.

Dalam film animasinya, waralaba How to Train Your Dragon dari DreamWorks Animation telah memikat penonton global, mendapatkan empat nominasi Academy Award dan meraup lebih dari US$1,6 miliar di box-office global.

Sekarang, melalui efek visual yang canggih, DeBlois mengubah kisah animasi favoritnya menjadi tontonan live-action yang memukau, menghidupkan petualangan epik Hiccup dan Toothless ke dunia nyata.

Sinopsis How To Train Your Dragon

Di pulau Berk yang terjal, tempat bangsa Viking dan naga telah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa generasi, kisah Hiccup (Mason Thames) dimulai, si putra Kepala Stoick the Vast (Gerard Butler, yang kembali mengisi suaranya dari waralaba animasi), yang kreatif namun terabaikan.

Hiccup menentang tradisi selama berabad-abad saat memilih berteman dengan naga yang dia temui ketika berburu. Dia menamai naga itu Toothless, seekor naga Night Fury yang ditakuti.

Ikatan mereka yang tak terduga mengungkap sifat sejati naga, menantang fondasi masyarakat Viking.

Dengan Astrid yang garang dan ambisius (Nico Parker) dan pandai besi desa yang unik Gobber (Nick Frost) di sisinya, Hiccup menghadapi dunia yang digeluti oleh rasa takut dan kesalahpahaman.

Saat ancaman kuno muncul, membahayakan bangsa Viking dan naga, persahabatan Hiccup dengan Toothless menjadi kunci untuk masa depan bangsanya. Bersama-sama, mereka menghadapi berbagai tantangan yang sulit menuju perdamaian.