Tips Parenting, 10 Cara Membangun Empati dan Disiplin Anak

Bisnis.com, JAKARTA — Jika Anda ingin anak menjadi pribadi yang baik, peduli, penuh kasih, dan teliti, mulailah dengan menunjukkan hal itu melalui kata-kata dan tindakan Anda.

Manusia mulai mengembangkan empati sejak masa bayi dan masa anak-anak. Bagaimana caranya? Melalui hubungan yang sehat dan penuh kasih antara orang tua dan anak. Karena nurani hanya dapat tercapai melalui kasih sayang, dan nurani hanya aktif melalui pemahaman. Pendidikan nurani dimulai dengan kasih sayang.

Penelitian menemukan bahwa keinginan untuk membantu dan menghibur orang lain sama alaminya bagi manusia seperti sifat egois atau menyakitkan. "Hampir seperti kita dilahirkan dengan kecenderungan untuk merasa terganggu oleh rasa sakit orang lain," kata Alfie Kohn, penulis The Brighter Side of Human Nature: Altruism and Empathy in Everyday Life.

Dilansir dari WOHM, Selasa (22/07/2025), kebaikan adalah sifat yang dipelajari anak-anak seiring waktu dan melalui latihan. Untungnya, ada banyak hal yang bisa orang tua lakukan untuk mendorong anak menjadi pribadi yang lebih baik hati dan lembut.

Simak 10 Cara Membangun Sifat Empati dan Disiplin pada Anak:

1. Tunjukkan sikap penuh kasih sayang satu sama lain dalam keluarga

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat dan penuh cinta cenderung lebih peka terhadap perasaan orang lain.

Studi menunjukkan bahwa seorang ibu yang sangat penyayang meningkatkan tingkat empati pada anak selama masa prasekolah.

Membantu orang yang sedang menghadapi kemalangan, jangan memarahi anak saat mereka jatuh, peluk mereka, dan buatlah mereka sadar bahwa Anda merasakan rasa sakit mereka dengan mengatakan, “apakah itu sangat sakit?”



2. Tunjukkan sikap positif

Apa yang Anda lakukan dan katakan sangat penting. Biarkan anak Anda melihat Anda saat berbuat kebaikan, seperti mengantar tetangga lansia ke toko atau memberikan kata-kata penghibur kepada seorang teman.

Bantu orang yang membutuhkan, pilih bersama anak pakaian dan mainan yang sudah tidak dipakai untuk disumbangkan kepada yang memerlukan. Berikan dukungan kepada tetangga yang sedang membutuhkan.



3. Biarkan anak membantu mengerjakan tugas rumah

Berikan mereka alat pengelap debu dan bersihkan rumah bersama-sama. Berikan tanggung jawab rutin di rumah, seperti menata meja, mengosongkan mesin pencuci piring, merawat adik yang lebih kecil, atau membuang sampah.



4. Dorong mereka untuk mencintai alam dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar

Berikan tugas sederhana seperti menyiram bunga di rumah. Ajak mereka mencium aroma bunga dan bahkan berbicara dengan bunga bersama-sama. Tanam pohon dan jalan-jalanlah bersama mereka di alam terbuka.



5. Biarkan mereka mencintai dan memberi makan hewan

Berikan makan kucing yang lapar bersama-sama, tawarkan susu kepada kucing yang haus, bungkus sisa makanan dan berikan kepada hewan-hewan di jalan, jangan pernah menginjak semut, hal-hal sederhana seperti ini membantu anak menumbuhkan rasa empati pada sesama makhluk hidup.