Tips Memilih Polo Shirt untuk Si Kecil

Bisnis.com, JAKARTA - Memilih pakaian untuk anak adalah gampang-gampang susah.

Meskipun banyak brand yang menawakan model dan juga harga yang bervariatif, namun orang tua harus pintar-pintar memilih pakaian yang nyaman bagi anaknya, termasuk soal polo shirt.

Polo shirt, atau kaos polo, adalah sejenis kaos berkerah dengan klep kancing di bagian leher, yang terbuat dari bahan rajutan seperti katun. Pakaian ini awalnya dirancang untuk olahraga seperti polo dan tenis, tetapi sekarang telah menjadi item fashion klasik yang serbaguna untuk acara kasual, semi-formal.

Lantas bagaimana memilih polo shirt yang ideal untuk anak.

Pertama mengetahui di mana anak Anda akan mengenakan kaos polo anak laki-laki dapat sangat membantu dalam memilih desain. Jika Anda membeli kemeja kasual anak laki-laki dan kaos polo terjangkau untuk dipakai sehari-hari, seperti ke sekolah atau jalan-jalan, ada beragam pola dan gaya yang bisa dicoba si kecil.

Memadukan kaos polo klasik dengan celana jeans anak, topi anak, dan pilihan lainnya dapat menjaga tampilan tetap kasual namun tetap bergaya. Di sisi lain, jika kaos polo anak laki-laki ditujukan untuk acara-acara khusus seperti resital, pernikahan, atau makan malam, faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan.

Memilih warna solid seperti biru tua atau putih dapat memberikan tampilan yang elegan dan serbaguna yang sesuai dengan sebagian besar tema acara formal.

kedua pilih ukuran yang pas. Bahkan dengan kaos polo yang ringan, jika bagian atasnya terlalu ketat, gerakannya dapat terbatas dan menyebabkan iritasi. Hal ini dapat membuat si kecil merasa tidak nyaman atau bahkan minder dengan penampilannya secara keseluruhan.

Ketiga soal bahan yang harus nyaman bagi anak, seperti tidak panas, menyerap keringat, dan tidak mudah bau.

Brand pakaian bayi dan anak lokal Fluffy, meluncurkan inovasi terbaru lewat koleksi Polo Series Vol. 2.

Polo Series Vol. 2 hadir mengutamakan kenyamanan sekaligus gaya. Palet warna elegan seperti navy, maroon, putih gading, dan baby blue memberi kesan kasual namun tetap rapi, mudah dipadupadankan untuk berbagai momen si kecil.

“Kami percaya bahwa pakaian anak bukan sekadar mengikuti tren, tapi juga sarana membangun kepercayaan diri sejak dini. Fluffy ingin menjadi sahabat bagi orang tua dalam menghadirkan momen berharga penuh kenyamanan untuk anak-anak mereka,” ujar Ferry Mulyadi, Founder & CEO FLUFFY.

Dia mengatakan koleksi kali ini dibuat dengan desain yang timeless dan pemilihan bahan lembut berkualitas tinggi,

Diluncurkan secara eksklusif di Shopee pada 25 Agustus – 31 Agustus 2025, tepat di momen Payday.

Sejak berdiri 24 tahun lalu, Fluffy berkomitmen hadir bukan hanya sebagai brand pakaian, tapi juga mitra edukatif bagi para orang tua. Melalui konten edukasi, komunitas parenting, hingga sesi rutin Mombinar bersama para ahli, Fluffy terus konsisten mendampingi tumbuh kembang anak Indonesia.

Dalam rangka ulang tahun ke-24, Fluffy akan berkolaborasi dengan Mother and Beyond di MB Fair, salah satu pameran mom & baby terbesar di Indonesia. Acara ini akan berlangsung pada 11–14 September 2025 di Kota Kasablanka, Jakarta, menghadirkan rangkaian talk show parenting, lomba interaktif, hingga berbagai aktivitas seru untuk keluarga.