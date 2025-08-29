Parisian Chic dalam Koleksi Fall Winter Uniqlo x Comptoir Des Cottonniers

Bisnis.com, JAKARTA - Uniqlo berkolaborasi dengan Comptoir Des Cottonniers merilis koleksi fall/winter 2025.

Koleksi ini memadukan pesona Parisian chic dengan kesederhanaan dan kenyamanan khas LifeWear, dan bakal dirilis pada 19 September 2025.

Rangkaian busana ini dirancang dengan detail desain yang anggun, palet warna yang dikurasi khusus, serta bahan berkualitas, sehingga mudah dipadukan untuk gaya sehari-hari yang effortless sekaligus elegan.

Baca Juga Tokopedia dan TikTok Shop Catat Kenaikan Pesanan 127,5%, Fashion dan Makanan paling Favorit

Koleksi UNIQLO x COMPTOIR DES COTONNIERS Fall/Winter 2025 dirancang dengan desain yang elegan sekaligus praktis, melalui seri corduroy klasik yang memancarkan pesona khas French chic dengan Celana Curve Corduroy, Jaket Pendek Corduroy, hingga Rok Mini Corduroy yang serasi dikenakan sebagai set.

Koleksi ini juga dilengkapi rangkaian knitwear dengan detail khusus pada kualitas bahan, tekstur, dan aksen pada desain, seperti Sweater Katun Popcorn Lengan Pendek dan Cardigan Wol Campuran.

Setiap potongan didesain untuk dapat dipadukan secara kasual maupun dikenakan sebagai set, serta menawarkan siluet sederhana namun tetap memberikan kesan sophisticated.

Baca Juga Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Dukung Prawirotaman Fashion on the Street

Warna-warna natural yang dikurasi khusus mulai dari merah klasik, hijau forest, cokelat, hingga kombinasi navy dan off-white dirancang untuk melengkapi gaya sehari-hari, sekaligus memberi kesan elegan dengan instan.



