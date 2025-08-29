Bisnis Indonesia Premium
Parisian Chic dalam Koleksi Fall Winter Uniqlo x Comptoir Des Cottonniers
Fashion

Parisian Chic dalam Koleksi Fall Winter Uniqlo x Comptoir Des Cottonniers

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Jumat, 29 Agustus 2025 - 16:35
Bisnis.com, JAKARTA - Uniqlo berkolaborasi dengan Comptoir Des Cottonniers merilis koleksi fall/winter 2025.

Koleksi ini memadukan pesona Parisian chic dengan kesederhanaan dan kenyamanan khas LifeWear, dan bakal dirilis pada 19 September 2025.

Rangkaian busana ini dirancang dengan detail desain yang anggun, palet warna yang dikurasi khusus, serta bahan berkualitas, sehingga mudah dipadukan untuk gaya sehari-hari yang effortless sekaligus elegan.

Koleksi UNIQLO x COMPTOIR DES COTONNIERS Fall/Winter 2025 dirancang dengan desain yang elegan sekaligus praktis, melalui seri corduroy klasik yang memancarkan pesona khas French chic dengan Celana Curve Corduroy, Jaket Pendek Corduroy, hingga Rok Mini Corduroy yang serasi dikenakan sebagai set.

Koleksi ini juga dilengkapi rangkaian knitwear dengan detail khusus pada kualitas bahan, tekstur, dan aksen pada desain, seperti Sweater Katun Popcorn Lengan Pendek dan Cardigan Wol Campuran.

Setiap potongan didesain untuk dapat dipadukan secara kasual maupun dikenakan sebagai set, serta menawarkan siluet sederhana namun tetap memberikan kesan sophisticated.

Warna-warna natural yang dikurasi khusus mulai dari merah klasik, hijau forest, cokelat, hingga kombinasi navy dan off-white dirancang untuk melengkapi gaya sehari-hari, sekaligus memberi kesan elegan dengan instan.

 

