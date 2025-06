Deretan Promo pada PRJ 2025: Kuliner, Kecantikan hingga Elektronik

Bisnis.com, JAKARTA - Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair 2025 kembali hadir di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 19 Juni hingga 13 Juli 2025.

Acara tahunan ini digelar sebagai rangkaian perayaan ulang tahun Jakarta. Di dalam PRJ terdapat pameran produk, UMKM, kuliner, hingga konser.

Masyarakat Jakarta juga bisa memanfaatkan promo yang diberikan oleh sejumlah brand ternama yang ikut pameran di PRJ 2025.

Promo tersebut hadir untuk mereka yang mencari kuliner, produk kecantikan hingga elektronik.

Berikut daftar promo yang ada dalam PRJ 2025:

Kuliner

1. Kimbo

Promo kuliner diberikan khusus oleh Kimbo, di mana pengunjung bisa membeli snack tray 2 in 1 (makanan dan minuman) seharga Rp35 ribu, menu tusuk sosis atau bakso 1 meter seharga Rp25 ribu, hingga opsi tusuk dan tuang suka-suka seharga Rp35 ribu.

2. Chocomory

Terdapat promo "Buy 1 Get 1" untuk produk Crispy Corn dan paket "Happiness" seharga Rp150 ribu berisi pie, crispy corn, dan tas spunbond menarik.

3. Osnu-San

Camilan khas Jepang, Osnu-San, memberikan promo harga semua onigiri Rp20 ribu yang berlaku setiap hari pukul 13.00-17.00 WIB.

4. Indomina

Indomina menawarkan paket "All You Can Eat" seharga Rp25 ribu.

5. Coca-Cola & Sprite

Coca-Cola dan Sprite memberikan minuman gratis bagi pengunjung PRJ dengan cara menukarkan botol plastik kosong atau bukti penggunaan transportasi online menuju PRJ.

Kecantikan

Berbagai brand kecantikan memberikan promo menarik untuk pengunjung PRJ 2025. Berikut daftarnya:

1. Oriskin

memberikan promo trial facial hanya seharga Rp1. Promo ini berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu.

2. NR Beauty

NR Beauty memberikan flash sale hingga 75%, ditambah hadiah langsung (free gift) dan kesempatan ikut lucky draw.

3. Morris

Morris dan Ginza menawarkan paket hemat mulai dari harga Rp40 ribu untuk 3 produk hingga harga Rp99 ribu untuk 4 produk.

4. Saturdays

Saturdays menghadirkan promo menarik di PRJ 2025. Promo tersebut yakni "Buy 1 Get 1" dan "Buy 1 Get 3" untuk produk kacamata pilihan.

5. Skintific

Skintific memberikan flash sale setiap hari dengan potongan harga pembelian produk hingga 65%.

Elektronik