Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Mengenal Pakaian Adat Kerawang Gayo, yang Dipakai Wapres Gibran di Upacara Istana Negara/youtube setneg
Fashion

Mengenal Pakaian Adat Kerawang Gayo, yang Dipakai Wapres Gibran di Upacara Istana Negara

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Minggu, 17 Agustus 2025 - 10:28
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam upacara bendera 17 Agustus 2025, Wapres Gibran memakai pakaian adat Kerawang Gayo.

Dia memakai pakaian Kerawang Gayo berwarna hitam dengan aksen emas. Sementara istrinya Selvi Ananda memakai pakaian berwarna merah. 

Baju adat Kerawang Gayo berasal dari Aceh Utara, provinsi Aceh.

Baca Juga Mendadak Gibran Ganti Warna Dasi Karena Sama dengan Prabowo di Sidang Tahunan MPR

Kerawang Gayo merupakan pakaian adat tradisional dari suku Gayo. Penyebutan ini sesuai dengan Qanun atau Undang-undang Kabupaten Aceh Tengah No.9 Tahun 2002. Tidak hanya itu, motif yang melekat pada pakaian adat ini juga disebut dengan Kerawang Gayo.

Pakaian adat kerawang Gayo wajib dikenakan dalam acara adat masyarakat, antara lain sebagai busana pengantin dalam upacara kerje mungerje (pernikahan adat Gayo), upacara menyambut tamu, upacara petaweren (tepung tawar).

Ciri khas busana adat Gayo terletak pada warna, bentuk motif, dan warna kain latar. Motif yang disulamkan antara lain: emun berangkat (awan berarak), pucuk ni tuis (pucuk rebung), puter tali (pilin berganda), tapak seleman (tapak nabi Sulaiman), peger (pagar), dan ulen (bulan).

Baca Juga Gibran Sambangi Try Sutrisno, Antarkan Undangan HUT ke-80 RI

Motif hias Kerawang Gayo dijahitkan dengan warna benang putih, merah, kuning, dan hijau pada latar warna hitam, kuning, merah, atau putih.

Kerawang gayo merupakan salah satu kearifan local masyarakat gayo yang berupa motif hias pakaian yang memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan makna dari lima motif dasar pada kerawang gayo yaitu motif emun berangkat, motif tapak seleman, motif puter tali, motif pucuk
rebung dan motif peger yang kemudian dilakukan penerapan pada desain busana berupa obi belt untuk menarik perhatian para pemakai.

Baca Juga Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
Premium

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia
Ekonomi

Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia

1 minggu yang lalu
Wapres Gibran Siap Ditempatkan di IKN atau Papua
Nasional

Wapres Gibran Siap Ditempatkan di IKN atau Papua

2 minggu yang lalu
Mendadak Gibran Ganti Warna Dasi Karena Sama dengan Prabowo di Sidang Tahunan MPR
Nasional

Mendadak Gibran Ganti Warna Dasi Karena Sama dengan Prabowo di Sidang Tahunan MPR

2 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Mengenal Pakaian Adat Kerawang Gayo, yang Dipakai Wapres Gibran di Upacara Istana Negara
Fashion

Mengenal Pakaian Adat Kerawang Gayo, yang Dipakai Wapres Gibran di Upacara Istana Negara

17 menit yang lalu
Wulan Guritno Tampil dengan Kebaya Modern di HUT Ke-80 RI: Semoga Indonesia Lebih Solid
Entertainment

Wulan Guritno Tampil dengan Kebaya Modern di HUT Ke-80 RI: Semoga Indonesia Lebih Solid

1 jam yang lalu
Promo Bioskop Spesial HUT RI Bulan Agustus, Ada Nonton Gratis hingga Buy One get One
Info Travel

Promo Bioskop Spesial HUT RI Bulan Agustus, Ada Nonton Gratis hingga Buy One get One

1 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Simak 7 Animasi Rating Tertinggi untuk Maraton Film Akhir Pekan

2

“Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa”, Film Pahlawan Nasional Pertama dengan Teknologi AI

3

Studi Sebut Pola Strict Parenting Lebih Efektif Dorong Perkembangan Anak

4

Promo Makanan Spesial Edisi Kemerdekaan RI Agustus 2025 dan Syaratnya, Diskon hingga 80%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro